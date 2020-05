Crean una campaña llamada 'Yo no he cobrado el ERTE' para denunciar que siguen sin cobrar las prestaciones

La llegada del coronavirus no solo ha provocado una crisis sanitaria, sino que también ha provocado una crisis económica. En España se han emitido más de cuatro millones de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

La gran mayoría espera a cobrar ese ERTE. Estos trabajadores van desde pequeñas empresas hasta grandes plantillas. La situación no ha excluido a nadie. El resultado ha sido crear una campaña en Facebook a nombre de 'Yo no he cobrado el ERTE'.

"Creo que el poder tener liquidez para hacer frente al pago de hipotecas, alquileres, recibos y simplemente poder comprar en el supermercado es básico", se manifiestan en la información de la página.

El objetivo de la campaña es conocer toda la información posible ya que, como explican, llevan meses sin recibir nada. Es un grupo abierto, por lo que se puede acceder en cualquier momento.

Muchos de los mensajes explican que llevan sin cobrar desde marzo, mes en que se decretó el estado de alarma en España por el Covid-19. La página ya tiene más de 300 miembros, donde se encuentran todos a la espera.