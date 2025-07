Un polémico casting en Fuerteventura busca personas "con look peninsular"

Un anuncio para un casting en Fuerteventura ha generado gran polémica en Canarias. En la oferta publicada se busca a hombres y mujeres de entre 32 y 50 años, hasta ahí todo parece normal. Pero el siguiente requisito no ha dejado indiferente a nadie: se busca a alguien con “look peninsular”. La pregunta es, ¿discrimina esto a los canarios?, para unos pocos sí lo hace, pero lo que más se pregunta la gente en la calle es: ¿A qué se refieren con un look peninsular?, ¿qué sería entonces un look canario o isleño?.

Para comprobarlo, hemos salido a preguntar a canarios y peninsulares qué les parece el anuncio y qué creen que tiene que tener una persona para cumplir con el requisito del ‘look peninsular’. Las respuestas son de lo más variadas y peculiares: "¿Look peninsular, y por qué dicen look peninsular, a qué se refiere con eso?", dice un joven extrañado. “A lo mejor se refieren al acento”, añade, y también le parece que pueda ser un error en la redacción.

Una chica peninsular residente en Canarias tampoco da crédito a la petición: “Creo que irían con lo mismo pero se llama de otra manera, en vez de cholas lo llaman chanclas, pullover, sudadera… cosas así”, y asegura: “Yo soy peninsular y vivo aquí y no digo hoy voy peninsular y hoy isleña”.

En general los canarios no consideran que sea una discriminación pero no entienden a qué se refiere el anuncio: “No sabría decirte…A lo mejor los canarios vamos más en cholas aunque esté nublado, pantalón corto, blusa corta… A lo mejor los peninsulares van más con zapatillas, sudaderas y demás”, dice una chica.

La agencia no aclara qué es el “look peninsular”

Preguntamos a una turista peninsular: “Bueno, aquí parece que no hay estaciones entonces pues… veraniego”. Le mostramos el anuncio a otra joven canaria: “Curioso la verdad. No sé qué imaginarme con lo del look peninsular, me puedo hacer una idea… A lo mejor en la playa alguien súper arreglado o muy bien vestidito”. Ella considera que quizás el look canario es más casual con camisa de lino, bañador y chanclas como el que luce por el Paseo de las Canteras.

Para otra joven en cambio si suena algo despectivo: “Yo a primeras no sabría como luce un peninsular, a lo mejor un guiri con las cholas o el estilo más tropical pero un look peninsular es más abierto”. “Yo creo que somos todos iguales, no le veo la diferencia, vengo de viajar ahora a Málaga, Granada y Mallorca y yo no me veo diferenciada”, dice una mujer extrañada.

Por ahora, no hay aclaraciones oficiales por parte de la agencia, que no ha querido explicar ni aclarar los motivos que hay detrás de esta peculiar exigencia. El anuncio busca un perfil de “look peninsular-fotógrafos amantes de la naturaleza”, así que para aquellos que quieran presentarse al casting no queda más remedio que echarle imaginación para averiguar como lograr un “look peninsular”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com