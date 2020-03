Coronavirus: Guía para teletrabajar en casa

El COVID-19, ya catalogado por la OMS como pandemia, avanza rápidamente y por ello es necesario adaptarse a las nuevas circunstancias. Muchas empresas de todo el mundo ya han decidido que sus empleados teletrabajen en sus casas para evitar que aumente el contagio. Actualmente en muchos oficios el teletrabajo no supone un problema puesto que con un ordenador e Internet es posible realizar las mismas tareas que se harían en las instalaciones de una empresa. Pero en otros sectores como el de la hostelería, el comercio u otros oficios que requieren la presencia de los trabajadores, el teletrabajo no sirve.

Desde el Gobierno recomiendan el teletrabajo a todos las personas que puedan permitírselo porque es una medida que podría ayudar a reducir el contagio de coronavirus. Aún así, trabajar desde casa no significa que debamos relajarnos demasiado y no cumplir con las tareas que harías en tu rutina normal, por ello, siguiendo una serie de consejos podrás teletrabajar y aprovechar al máximo tu tiempo.

Objetivos

Es muy importante preparar con anterioridad los objetivos que se quieran cumplir, bien anotándolo en una libreta, en una agenda, en el móvil... pero tener las tareas programadas ayudará a cumplir los objetivos y se perderá mucho menos tiempo.

Ambiente y rutina de trabajo

Es fundamental intentar que el ambiente sea lo más parecido posible al que estás acostumbrado en tu oficio, por ejemplo, se recomienda trabajar en un escritorio y no en el sofá o en la cama. También, la rutina de trabajo es fundamental, si tu rutina por la mañana es ducharte, desayunar, vestirte...debes continuar haciéndolo aunque trabajes desde casa, eso ayudará a que no se produzcan cambios y a no romper con la rutina ya establecida.

Descansos

Al igual que se recomienda programar las tareas, también es aconsejable hacerlo con los descansos y ventilar el área de trabajo. Levantarse de vez en cuando es necesario, ya que pasar muchas horas sentado delante de un ordenador es perjudicial para la salud.

Mantener contacto con los compañeros

Se debe mantener el contacto con los compañeros de trabajo y evitar el aislamiento, eso también es una buena práctica para la rutina. Asimismo, evitar el aislamiento puede favorecer a la motivación. Actualmente con la tecnología se puede conservar el contacto mediante diversas plataformas, y si se necesitan hacer reuniones se pueden realizar mediante videollamadas.