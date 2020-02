Las copresidentas del Foro de Davos abogan por empoderar a las mujeres y por la lucha por la igualdad de género

Las copresidentas de la cuadragésima octava edición del Foro Económico Mundial, el primero dirigido exclusivamente por mujeres, abogaron por empoderar a sus congéneres y luchar por la igualdad de género, mediante la educación y la generación de posibilidades de financiación.

En una rueda de prensa, la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, señaló que el hecho de que por primera vez siete compañeras copresidan el Foro de Davos "es una importante manifestación" por parte de la organización, pero recalcó que las mujeres aún afrontan "importantes barreras" en muchas partes de la sociedad a la hora de acceder a un trabajo pagado y de participar en la economía. "Denegar derechos iguales a las mujeres no es un plan válido para el futuro y no tiene sentido ni política ni económicamente", subrayó, y abogó por fomentar la educación, especialmente de las niñas, para que vayan al menos 12 años al colegio.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo que las copresidentas quieren demostrar que "incluso sin testosterona podemos generar una energía constructiva y positiva para impulsar soluciones". "Nos encontramos en un momento dulce", dijo Lagarde en referencia al crecimiento mundial, que el FMI sitúa para 2018 y 2019 en un 3,9%, por lo que el mundo puede centrarse ahora en las responsabilidades y oportunidades compartidas.

"Sin testosterona podemos generar una energía constructiva para impulsar soluciones" - Christine Lagarde

Para la francesa eso significa "empoderar a las mujeres y convertir ese enfado que hemos visto (con el movimiento #MeToo y la Marcha de las Mujeres) en acciones todos juntos: mujeres y hombres". Esas acciones, dijo, van desde la lucha contra el acoso sexual y la violencia física a la mejora de la sanidad para las mujeres en muchos lugares del mundo y a eliminar los obstáculos legales que muchas de ellas aún afrontan en el mundo laboral y de las finanzas.

La fundadora y la presidenta de la Fundación Mann Deshi, la india Chetna Sinha, explicó cómo creó el primer banco rural, el primer fondo pensionista para mujeres rurales y la primera escuela de negocios para ellas, a lo que seguirá ahora, según anunció, un fondo de inversión alternativo para emprendedoras. "Las mujeres quieren prosperar desde las microfinanzas a las microempresas", recalcó.

Cambiando de tercio, la presidenta y consejero delegada de IBM, Ginni Rometty, dijo que su objetivo durante el Foro es lograr que todas las empresas adopten una política responsable y transparente hacia las nuevas tecnologías. "El 100% de todos los empleos se verán impactados de alguna manera" por la automatización y la digitalización de la industria, subrayó, por lo que pidió preparar a los trabajadores para este nuevo mundo y fomentar el aprendizaje de por vida y la reeducación.

La directora general del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), Fabiola Gianotti, a su vez quiere promover el "rol que puede jugar la ciencia a la hora de afrontar los retos sociales", por que une a la gente y el conocimiento científico "impulsa el progreso".

Y la consejera delegada de ENGIE, Isabelle Kocher, llamó la atención sobre la fuerte impaciencia existente sobre el actual modelo de sociedad, que, dijo, "es insostenible, no incluyente e incluso no inspirador". "Tenemos que reconciliar el crecimiento económico y el desarrollo económico, pero de manera simultánea y no separada como ocurre actualmente a menudo", señaló.

En una línea similar la secretaria general de la Confederación Internacional de Sindicatos (CIS), Sharan Burrow, defendió que "el mundo necesita negociar un nuevo contrato social" y "curar las heridas de la fuerza laboral mundial". Burrow quiere además un "desarrollo humano de la tecnología", de manera que las personas retengan el control sobre las máquinas.

La primera ministra noruega abogó además por crear un movimiento #MeToo contra la corrupción y los flujos ilegales de dinero porque es lo que socava la capacidad de los países de alcanzar los objetivos sociales y de desarrollo para sus sociedades".