Las condiciones de Emirates para sus nuevas azafatas: medir 212 centímetros de puntillas

La aerolínea Emirate Airlines ha anunciado que inicia un proceso de selección de personal de cabina en el que los principales requisitos son medir 212 centímetros de puntillas y tener, como mínimo, 21 años tal y como recoge el diario 'La Voz de Galicia'. Las pruebas se realizarán en Oviedo, Granada y las Palmas a partir del próximo mes de marzo, informa el medio gallego.

Estos requisitos en los que se presta atención a la altura "de puntillas" se debería a que la compañía aérea pretende que su personal llegue con facilidad a los compartimentos situados en la parte superior del avión en la que se destinan al equipo de mano de los pasajeros del avión.

No es la primera vez en la que se conocen las normas que impone esta compañía de Emiratos Árabes. Algunas, incluso, atienden a leyes musulmanas como la no mostrar los hombros o las rodillas. Además, la empresa pide a sus azafatas llevar los labios rojos así como ir siempre maquillada y no llevar tatuajes o tener cicatrices visibles.