Comprar un coche sin esperar varios meses para recibirlo es posible, pero no siempre económico

Lejos quedan aquellos tiempos de concesionarios despachando coches, a un ritmo frenético, de buenos precios y entregas rápidas, de enormes stocks con una alta rotación. Si en los últimos meses has tenido que afrontar la ardua tarea de decidir la compra de un coche nuevo habrás sido testigo de la situación que afronta el mercado del automóvil. De cómo se han incrementado los precios de los coches nuevos, de los plazos de meses, o incluso más de un año, que se están estimando para la entrega de coches nuevos con pedido a fábrica.

Como compradores poco podemos hacer al respecto de los precios, en un momento en el que incluso los vehículos de segunda mano se han encarecido hasta el punto de entrar en el mercado de ocasión con precios similares a los que se pagaban en el momento en el que salieron del concesionario.

Pero, por suerte, sí existen soluciones y posibilidades para comprar un coche nuevo sin tener que esperar meses para recibirlo.

La oportunidad de los coches de stock

Como os decíamos, las marcas y los concesionarios ya han dejado de acumular inmensos stocks. Sencillamente por el hecho de que la demanda de compradores que necesitan un coche nuevo sea superior a la oferta que pueden proporcionar la mayoría de los fabricantes. Pero sí es cierto que aún existe la posibilidad de acceder a coches de stock que no requieren pedido a fábrica, que es importante recordar que son completamente nuevos y aún no han sido matriculados y cuya entrega es prácticamente inmediata. De manera que no tendremos que esperar mucho más que el tiempo que naturalmente requiere cerrar la compra de un coche nuevo, como el traslado del vehículo, el cierre de los trámites financieros y su matriculación.

Consultar en el concesionario por una unidad de stock siempre es una opción recomendable. Pero es importante recordar que al adquirir un coche de stock nos tendremos que conformar con una configuración de motor, acabado de pintura, y equipamiento, determinada. La configuración de alguno de los coches que estén disponibles en ese momento. Los cuellos de botella que han sufrido las fábricas de coches europeas también han propiciado que los fabricantes centraran la producción en versiones más equipadas, para compensar la disminución de las ventas con unos márgenes de beneficio mayores. Por lo que muchos stocks de automóviles también tienen una mayor disposición de esas unidades que son, generalmente, más caras.

Configuraciones de coches con entrega inmediata

Al respecto de cómo los fabricantes han propiciado dar salida de sus líneas de producción vehículos más equipados y con un mayor valor añadido, han surgido otras estrategias comerciales interesantes. Algunas marcas están apostando por ofrecer una serie de modelos y versiones garantizando un tiempo de entrega reducido. Marcas que están garantizando la entrega de un coche nuevo en unas semanas, o incluso en menos de 30 días.

Pero estas campañas por las cuales se garantiza la entrega de determinados coches, con una configuración concreta, con un plazo máximo muy corto, requieren también optar por comprar coches muy equipados y, por lo tanto, caros, que son una imagen muy próxima de lo que tradicionalmente hemos conocido como 'full equip'. Coches completamente equipados y con casi todos los extras.

La compra inteligente es el kilómetro cero

La distorsión sobre el primer eslabón de la cadena, el de la producción y el coche nuevo, ha afectado naturalmente al vehículo de ocasión, cuya oferta también ha disminuido y en el que los precios también se han disparado. Pero siempre es importante recordar que sigue existiendo una oferta de coches de segunda mano y semi-nuevos, con un máximo de dos o tres años desde su primera matriculación, y unas decenas de miles de kilómetros, que no nos permitirán estrenar un coche nuevo, pero sí disponer de él inmediatamente.

Aunque este fenómeno también haya perdido fuerza en los últimos años, las operaciones estratégicas de los concesionarios aún siguen permitiendo la existencia de una opción intermedia, la del coche de kilómetro cero. A diferencia del coche de stock, el kilómetro cero no puede entregarse como nuevo, porque ha sido matriculado antes de cerrar la operación. Aún así, el kilómetro cero es una opción que, generalmente, suele ser más económica, y próxima a la de adquirir un coche nuevo. Porque más allá de que este ya haya sido matriculado sigue siendo un coche que no ha sido utilizado con anterioridad y que, en la práctica, estrenaremos nosotros.

El renting, también para particulares

Aún existe una última opción con la que, en muchos casos, podremos conseguir un automóvil con una entrega inmediata, o relativamente rápida. El renting se está abriendo cada vez más a los clientes particulares, con una modalidad que antaño estaba destinada únicamente a profesionales, autónomos y empresas, y que ahora ha propiciado que existan numerosas ofertas de coches renting, con cuotas mensuales aceptables, pensadas para el comprador particular.

Si la configuración del coche elegido no es, de nuevo, demasiado rara, podemos encontrar ofertas de renting con tiempos de entrega aceptables. Y no solo eso. Los contratos de renting suelen incluir muchos servicios añadidos, como el mantenimiento, la reparación de averías, la sustitución de elementos sujetos a desgaste, el seguro a todo riesgo y la asistencia, o incluso gestión de multas.

Es importante recordar que los planes de renting dirigidos a particulares, y sobre todo aquellos con cuotas muy ajustadas, que se publicitan por menos de diez euros al día, suelen requerir también el pago de una entrada.

Como vemos, existen diferentes posibilidades para comprar un coche sin tener que soportar largas listas de espera, sin que la entrega se dilate meses, o incluso algún año. Posibilidades que no siempre son económicas.

Sabemos que muchos compradores se preguntan si frenará la escalada de precios de los coches nuevos, e incluso si los precios se reducirán y volverán a la situación de hace unos años. Por desgracia, todo apunta a que los precios no van a volver a la situación anterior y que con la llegada de normativas anticontaminación más estrictas, y la existencia aún de problemas de suministro, lo prudente es imaginar que los precios en los coches nuevos, y de segunda mano, seguirán incrementándose a lo largo de este año.