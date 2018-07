Competencia recomienda eliminar las restricciones a los puntos de venta de tabaco

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado eliminar tanto las restricciones a los puntos de venta de tabaco como la prohibición de comercializar cigarrillos electrónicos a distancia y en máquinas expendedoras.

Así lo recoge en su informe sobre el proyecto de real decreto por el que se regulan la fabricación, presentación y venta de los producos del tabaco y los productos relacionados. En lo referido al tabaco, la CNMC se muestra partidaria de "reconsiderar las restricciones en la distribución y venta minorista".

La propuesta es especialmente crítica con el "mantenimiento del monopolio en la distribución minorista del tabaco y algunas de las restricciones existentes al propio distribuidor". El borrador del real decreto restringe las actividades de distribución y venta minorista del tabaco, que solo podrá comercializarse en estancos y puntos de venta con recarga, aspecto que a la CNMC le parece "extremadamente restrictivo de la competencia en el sector de la distribución minorista del tabaco".

El regulador, que advierte de la "débil justificación del mantenimiento de un monopolio" en la venta del tabaco, también recuerda que, en lo referido a los cigarrillos electrónicos, el proyecto real decreto limita la venta a determinados establecimientos, entre ellos estancos, farmacias, parafarmacias y tiendas especializadas, al tiempo que prohíbe la venta a distancia y en máquinas expendedoras.

En este sentido, el organismo presidido por José María Marín-Quemada recomienda eliminar la reserva y prohibiciones que prevé este proyecto, o en su caso, justificar de acuerdo con los principios de regulación económica eficiente la racionalidad de estas medidas.

"Siendo criticable la reserva de distribución en estancos, sorprende más aún la reserva en farmacias y parafarmacias en tanto en cuanto el enfoque de este proyecto es la consideración de los productos susceptibles de liberación de nicotina como producto relacionado con el tabaco y no con carácter general como medicamento", señala la CNMC, que critica además la prohibición de venta a distancia y en máquinas expendedoras, en este último caso permitido para los productos del tabaco, con lo que, a su juicio, "la incoherencia es considerable".

Asimismo, la CNMC apunta que no existe definición alguna del término 'tienda especializada' con lo que existe una margen de "excesiva discrecionalidad" que puede suponer un factor de "inestabilidad". En concreto, el texto realiza una cierta equiparación de la regulación -aunque con menor intensidad- de los cigarrillos electrónicos con los productos del tabaco, lo que puede suponer, según la CNMC, una clara ventaja a las empresas tabaqueras presentes ya en el sector del tabaco que cuentan, sin coste adicional, con la infraestructura exigida y el 'know how' del negocio de un mercado análogo en regulación y estrategias comerciales.