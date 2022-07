Cómo solicitar la baja laboral por COVID-19 y requisitos

La séptima ola de coronavirus aumenta el número de casos registrados desde que se retiraron las medidas. La nueva variante, Centaurus, tiene una transmisión más rápida que ómicron.

El periodo de incubación de esta nueva variante es diferente, pues es más corto o tiene diferentes síntomas. Además, se transmite con cargas virales muy bajas y, en muchas ocasiones, no son detectadas por los test Covid-19.

Sanidad modificó los requisitos para poder solicitar una baja laboral por Covid-19. Para valorarla, hay que obtener la confirmación del diagnóstico con PDIA positiva, que es la Prueba Diagnóstica de Infección Activa.

¿Cómo se puede pedir la baja laboral?

La baja por Covid-19 no es automática desde la última renovación, por lo que debe ser aprobada por el médico de cabecera.

No siempre se puede pedir la baja laboral por Covid-19. Por contacto estrecho, se eliminó la cuarentena a todos sin excepción, se esté o no vacunado. En este caso, no se deberá emitir partes de baja por incapacidad temporal por contacto o por sospecha de exposición del virus.

Si una persona tiene síntomas compatibles, deberán teletrabajar y evitar la interacción con grupos vulnerables siempre que sea posible. Si se tiene el Covid-19 confirmado, se recomienda también el teletrabajo o la readaptación del puesto de trabajo para evitar la interacción con grupos vulnerables.

Aquellos que trabajen con personas vulnerables no deben acudir a su centro de trabajo durante los primeros días de síntomas o la fecha de diagnóstico. Al finalizar, es obligatorio realizarse una prueba de antígenos para comprobar que ya no contagia.