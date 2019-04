¿Cómo heredar y no arruinarse? Estas son las formas legales para pagar menos por el impuesto de sucesiones

López de Castro señala dos de los problemas ocultos que vienen implícitos en una herencia. El primero de ellos es que no suelen traer metálico y en segundo lugar los inmuebles que se reciben no valen lo que pone que valen. Es decir, hay un valor que es un valor catastral, pero después por cada CCAA a ese valor catastral se le hace un coeficiente corrector que resulta de multiplicar, por ejemplo en Asturias por 2 ó 3.

Eso quiere decir que un piso que valga 100.000 euros, para hacienda vale 300.000. Entonces uno cuando uno intenta vender ese piso de 100.000 euros en 300.000 no sólo no lo vende sino que tampoco consigue crédito para pagar a Hacienda en los próximos 6 meses.

Si no se paga a Hacienda en los próximos 6 meses ya habría que tener en cuenta el 50% de recargo y el 3,75, más o menos, de interés.

Ahora bien, existen las siguientes formas legales de pagar menos, o incluso no pagar por una hacienda:

-Cambiar de CCAA. Con la Constitución en la mano cada uno puede vivir donde quiera. Eso sí, de Castro recuerda que para beneficiarse de esta medida hay que residir 2,5 años en la nueva autonomía en la que uno se empadrone. Además ha de tenerse en cuenta que Hacienda lo vigila todo: "Vigila hasta los contactos de los teléfonos móviles, el médico, las recetas que se retiren…" un control tan exhaustivo que los expertos no recomiendan si la mudanza no es real. Y puntualizan: "El rico eso lo hace, pero el que no puede hacerlo es ese señor que hereda el pisito que le dicen que vale lo que no vale y luego le toca pagar".

-Repartir la herencia en vida también puede evitar el pago de impuestos. Los modelos 650 y 660 dan la clave. Las llamadas simulaciones de Hacienda permiten conocer a una persona cuánto tendría que pagar por una herencia. Al repartir los bienes entre diferentes herederos se consigue que ninguno de ellos reciba más de, por ejemplo en Andalucía 250.000 euros. A partir de esa cantidad en Andalucía habría que pagar el temido impuesto de sucesiones. Además de dividir hay que dejarlo escrito ante notario.

-¿Cuál es la diferencia entre donar o dejar en herencia? Donar es en vida, es renunciar ya a los bienes. Alfonso Madridejos, notario de Madrid recuerda a sus es conveniente no donar lo que uno va a necesitar. "Si usted no lo va a necesitar, donar tiene unas ventajas fiscales que quizás no existan dentro de unos años".

Cuando los bienes pasan de padres a hijos lo normal es no pagar impuesto de sucesiones. Solo el 5% de esas herencias directas tienen que tributar.

Carlos Cruzado del sindicato de Hacienda confirma que según el último dato cerrado de 2015, las CCAA recaudan unos 2.700 millones de euros por el impuesto de sucesiones. Advierte de que si se elimina dicho tributo esa cantidad saldría de otra parte.

"Es una partida importante en términos absolutos, pero dentro de la tributación supone apenas un 2,5% del total de la recaudación tributaria de la CCAA".