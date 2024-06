¿Cómo evitar gastos innecesarios en las rebajas? Trucos y estrategias

Llegan las rebajas y con ellas los descuentos y las ofertas irresistibles que aprovecharán un 76% de los consumidores.

Según una encuesta realizada por ASESCON (Asociación Española de Consumidores) gastaremos una media de 104 euros por persona, 15 más que en las rebajas de 2023.

El sector de la moda es el que más repunte tendrá, no solo con prendas de verano, muchos aprovecharán para renovar también el armario de invierno, se ofertan también prendas como abrigos, chaquetas o calzado que se pueden adquirir ahora a precios mucho más bajos.

La encuesta de ASESCON refleja que las provincias que tienen previsto gastar más son Valencia con 149 euros, Valladolid y Madrid con 145, y Vizcaya con 136. Las que menos gastarán son Badajoz con 74 euros, seguida de Cáceres con 78 y Asturias con 80 euros.

Analizamos con Enrique García, portavoz de la OCU, las pautas a seguir: "Los consumidores van a aprovechar las rebajas y se espera un aumento significativo de las ventas en este periodo. Son la mejor oportunidad para comprar el mismo producto a un precio inferior. Por ley en este periodo de rebajas el precio tiene que ser más barato, y además se tiene que indicar el precio antiguo o un porcentaje y el precio actualizado con la rebaja".

Desde la OCU se recomienda que antes de salir a comprar llevemos un presupuesto cerrado con la lista de todo lo que realmente necesitamos. "La lista de nuestros deseos", añade Enrique García.

Saber comprar y conseguir el mejor precio es posible, por eso se aconseja "utilizar la tecnología y hacer el seguimiento del precio de los productos que queremos adquirir, mirar lo que costaba en temporada y lo que cuesta con la rebaja".

Otras estrategias que se proponen para economizar es pagar en efectivo para controlar mejor los gastos ya que seremos más conscientes de lo que compramos, evitar salir de compras por ocio y acudir a tiendas físicas porque nos pensamos más las compras que hacemos.

Debido a la inflación y al incremento de los precios vamos a comprar más en rebajas que en años anteriores, precisamente porque es más ventajoso comprar ahora que fuera de rebajas. Los consumidores han postergado sus compras esperando a esas rebajas, el precio es fundamental para la decisión de compra.

Desde la OCU alertan al consumidor sobre la práctica de algunos comercios que días antes de las rebajas hinchan los precios para atraer con falsos descuentos: " Hemos comprobado que esta publicidad engañosa es muy habitual. Es cierto que las rebajas en comercio son menos habituales porque si nos sentimos engañados tendemos a protestar o a dejar de comprar en ese comercio, pero no a poner una reclamación formal. No tenemos esa cultura de reclamar por escrito, pero sí de quejarnos verbalmente".

Evitar las compras es otra de las recomendaciones a tener en cuenta; "A veces tardamos menos de dos segundos en tomar una decisión de compra, y nos influye el precio psicológico, un producto que cuesta 9,99 euros se vende mucho más que uno de 10 euros".

También es común comprar más de la cuenta, llegamos a casa y comprobamos que las prendas no nos encajan, u objetos a los que no vamos a darle utilidad, la solución es devolverlos, por eso desde la OCU insisten: "Es el establecimiento el que fija legalmente las condiciones de devolución del producto, y ojo, porque en rebajas no cambian las garantías de los derechos de los consumidores, en rebajas solo cambia el precio".

Ojo con esas ofertas hinchadas o engañosas que nos empujan a comprar solo porque vemos productos muy rebajados: "Cuidado con los chollos que no son en realidad lo que parecen y nos pueden salir caros". En consumo responsable nos ayudará a ahorrar y a evitar los gastos innecesarios.

