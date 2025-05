Cómo activar las alertas para saber si tienes multas de tráfico

Aunque es raro, puede ocurrir que te hayan multado desde tráfico y no te haya llegado la notificación correspondiente. Si no quieres que esto ocurra, hoy en día puedes activar las alertas automáticas que te avisan al instante si has recibido una sanción, de esta manera te evitas sustos y recargos por desconocimiento.

Activar estas alertas es rápido, sencillo y lo puedes hacer con el móvil o con el ordenador. A continuación, te indicamos cómo hacerlo para que no te lleves sorpresas.

Activar las alertas de tráfico: paso a paso

¡Apunta! Para activar las notificaciones, solo tienes que entrar en la Sede Electrónica de la DGT y tener el certificado digital. Una vez que estamos dentro, estos son los pasos a seguir:

Pulsa en el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla. Pincha en el apartado 'Otros trámites'. Entra en 'Dirección Electrónica Vial - DEV- Notificación electrónica'. Pincha en 'Alta, modificación y baja en DEV'. Después de acceder con el certificado digital, se abrirá una ventana en la que aparecerán tus datos (nombre, apellidos y DNI). Completa los campos con tu correo electrónico y con el número de teléfono en el que quieres recibir las notificaciones. Dale a 'Modificar'. Por último, recibirás un mensaje y un correo que confirmarán que te has dado de alta en este servicio de la DGT.

5 ventajas de activar las alertas de tráfico

Activar las alertas para recibir notificaciones de multas de tráfico es una medida práctica y una forma inteligente de gestionar tus obligaciones como conductor. Estas son algunas de las principales ventajas:

Te enteras al momento: olvídate de esperar cartas o de enterarte por casualidad. Al activar las alertas electrónicas, recibirás una notificación inmediata en tu correo electrónico o móvil en cuanto se emita una sanción, de esta forma podrás actuar rápidamente. Si pagas la multa a corto plazo (20 días naturales), podrás beneficiarte de un 50% de descuento.

Evitas recargos por pago tardío: si dejas pasar el plazo sin pagar ni recurrir, se aplicarán recargos adicionales, que pueden llegar al 20% o más sobre el importe original.

Tienes un mayor control: con las alertas activadas de la DGT, puedes consultar el estado de tus sanciones en cualquier momento desde plataformas oficiales. Esto te permite un mayor control sobre tu historial y evitarás sorpresas desagradables.

Sostenibilidad y comodidad: al sustituir el correo por alertas digitales contribuyes a reducir el uso de papel y recursos. Además, gestionas todo cómodamente desde casa o el teléfono, sin necesidad de desplazamientos ni papeleos.

Protección ante errores administrativos: en ocasiones, pueden generarse sanciones por error. Si recibes una alerta rápidamente, tienes más tiempo para presentar alegaciones o reclamaciones dentro del plazo legal.

En definitiva, activar las alertas de tráfico es una forma sencilla, gratuita y eficaz de estar al día de tus posibles sanciones como conductor, y así, evitar problemas innecesarios.

