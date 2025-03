Los coches en España son cada vez más viejos: 1 de cada 4 no tiene distintivo medioambiental

Los españoles no se deciden a cambiar de coche, y los motivos son muy variados. Unos aseguran que no quieren comprar uno nuevo porque el que tienen, aunque sea viejo, no les ha dado ningún problema... y otros, porque no pueden permitírselo económicamente.

También suma el lío que muchos se hacen con los distintivos medioambientales. Algunos ya se han resignado a no poder entrar en el centro con su coche. "¿Y si me compro uno con etiqueta B y luego no puedo?", se temen.

Todo ello hace que los coches en nuestro país sean cada vez más viejos. Ahora mismo los turismos que tienen más de 20 años suponen casi el 30% de todo el parque móvil. Hay más de 7 millones de vehículos como este. Sin embargo los nuevos, los que tienen menos de 5 años, suman poco más de 4 millones. "Vendemos coches nuevos de los que deberíamos y achatarramos menos de los que deberíamos", asegura Félix García, director de Comunicación de ANFAC. "Estamos hablando de uno de los parques automovilísticos más viejos de Europa", añade.

Aunque en 2024 las ventas de coches nuevos han repuntado, en los últimos no han dejado de caer.

Evolución compra de coches nuevos | Antena 3 Noticias

