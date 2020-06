Coca-Cola retira su publicidad en Facebook y otras redes sociales tras las protestas antirracistas en EEUU

Coca-Cola ha decidido retirar la publicidad de Facebook y otras redes sociales tras las protestas antirracistas en EEUU. Se trata de una medida a la que también se ha sumado este domingo la cadena de cafeterías Starbucks.

Según ha anunciado el grupo Coca-Cola, ha puesto en pausa durante al menos 30 días toda su publicidad en las redes sociales. "Aprovecharemos este periodo para reevaluar nuestras políticas publicitarias y determinar qué revisiones se necesitan. También esperamos una mayor responsabilidad y transparencia de nuestros socios de redes sociales", ha explicado el consejero delegado de Coca-Cola, James Quincey.

"No hay lugar para el racismo en el mundo y no hay lugar para el racismo en las redes sociales", apuntaba. Coca-Cola ha aclarado aun así que no se ha sumado al boicot publicitario a Facebook promovido por diversas organizaciones proderechos civiles que buscan forzar a la compañía a ser más estricta para evitar el discurso del odio y la desinformación.

Otras compañías que suspenden la publicidad.

Este fin de semana han la suspensión de publicidad pagada en las redes sociales el grupo Unilever, que engloba marcas como Dove, Ben & Jerry's y Hellmann's. También se han sumado a esta medida la cadena de cafeterías Starbucks así como el grupo Levi Strauss & Co.

Otras compañías como Eddie Bauer, The North Face, Patagonia, REI o Verizon también habían anunciado en los últimos días la suspensión de la publicidad en Facebook y otras redes sociales.

Hershey's, por su parte, lo que ha anunciado es la reducción en un tercio de la publicidad en Facebook y sus plataformas, incluida Instagram.