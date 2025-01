Las ciudades españolas donde conciliar vida laboral con vida personal es más fácil

¿Vivir para trabajar?, ¿trabajar para vivir? El eterno dilema de cualquier persona. Al llegar a cierta edad, la urgencia de lo cotidiano nos arrincona. Desde que el despertador suena, vivimos una continua contrarreloj para cumplir todas las obligaciones que forman parte del día a día de cada uno.

El común de los mortales necesitamos cumplir con un trabajo para ganar el dinero que luego nos permite establecer nuestro ritmo de vida. A todos nos encantaría no tener que dedicar tanto tiempo a las obligaciones laborales y disponer de ese tiempo para nuestras aficiones, sin embargo, la ecuación está perfectamente controlada para que la una no pueda desligarse de la otra. Pero, ¿hay algún sitio en el que este juego de equilibrios no sea tan complicado?

La app CVapp ha analizado diferentes factores para poder definir cuáles son las mejores ciudades de nuestro país en materia de conciliación de vida personal y laboral y a continuación explicamos sus resultados. Los puntos estudiados en este informe se enmarcan dentro de cuatro categorías: economía y empleo, cargas laborales, coste de vida y calidad de vida. Desde la Newsletter de Antena 3 hemos hablado con ellos y nos explican que su ranking refleja una valoración general de los factores analizados, y matizan que "esto no significa que una ciudad no sea una excelente opción para vivir dependiendo de las circunstancias personales". Revisemos una a una.

Economía y empleo

En esta categoría se estudian las ofertas de trabajo disponibles en esa localidad y también el salario mensual medio, pudiendo así calcular el porcentaje necesario para cubrir gastos y el que queda libre para actividades de ocio.

Cargas laborales

Aquí se comparan las horas trabajadas al mes. Un requisito indispensable para la conciliación es el tiempo, tanto el libre como el ocupado.

Coste de la vida

Un salario es mayor o menor después de saber cuánto hay que pagar en dicha zona por una casa, cuánto cuesta la cesta de la compra, a qué impuestos hay que hacer frente...

Calidad de vida

Quizás esta sea la parte más subjetiva del estudio, ya que se miden diferentes valores como el clima, valorando positivamente las temperaturas que facilitan las actividades al aire libre, la satisfacción de los habitantes de las diferentes ciudades y la variedad de actividades culturales que hay para hacer.

Desde CVapp defienden que si finalmente sale adelante la reducción de la jornada laboral eso "permitiría a las personas disponer de más tiempo para su vida personal, lo que mejoraría la conciliación al permitir un mejor equilibrio entre trabajo y ocio, familia o descanso". Se trata de una clasificación que no "directamente" estudian la situación de las familias, pero "sí impactan profundamente en la posibilidad de dedicar tiempo a los seres queridos".

Toledo

Toledo encabeza esta clasificación y se hace con el título de la ciudad española en la que se logra un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal. Y eso se consigue al situarse por debajo del promedio de horas trabajadas al mes, 151 horas al mes que son 34,,7 horas a la semana. Otros factores que se evalúan positivamente son más económicos como que el coste de la vida es "razonable". Para este estudio, el sol "nos anima a hacer más cosas al aire libre y llevar un estilo de vida más saludable" y en Toledo hay de media 282 días al año de sol. Además, su ubicación, a 30 minutos en tren de Madrid permite combinar la tranquilidad de una urbe pequeña con los servicios de la capital.

Mérida

Mérida destaca, según este análisis, por ser la ciudad con los costes de vida más bajos del país. Si nos fijamos en el promedio de horas trabajadas también está por debajo de la media con 34 horas a la semana. Les puntúa favorablemente también el hecho de tener una buena conexión con Madrid y Sevilla.

Vitoria y Bilbao

Curiosamente, según esta encuesta, Vitoria y Bilbao son las ciudades en las que menos horas al mes se trabaja, en concreto 147.20, o 33.8 horas a la semana.

Los farolillos rojos

En el lado opuesto de la moneda, esta aplicación sitúa a Palma de Mallorca, Vigo y A Coruña en las posiciones más bajas. A estas urbes les pesan diferentes factores. Su explicación es que ·Palma de Mallorca, Vigo y A Coruña no son malas ciudades para vivir ni trabajar, pero ocupan los últimos puestos en nuestro ranking debido a factores como las altas horas trabajadas en Galicia y el elevado coste de vida en Palma".

También pone en la parte roja de la tabla a Logroño donde destacan "negativamente" en calidad de vida.

