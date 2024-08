Cifra récord de pluriempleados en España: "¿A qué te dedicas? A sobrevivir"

Llegar a fin de mes es difícil para muchos. Por eso, hay quienes optan por buscar dos trabajos. Es la única forma de afrontar todos los gastos. La cifra de pluriempleados se ha disparado en los últimos diez años incluso un 43%, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

En concreto, 585.800 ocupados declaran tener al menos un trabajo secundario, de los que el 301.200 son mujeres y representan al 3% del total de ocupadas. Suponen alrededor del 2,7 % del total de 21,2 millones de ocupados en España, y su peso es menor al que tiene de media esta situación en el resto de países europeos

Muchos explican que "los salarios son muy bajos" y por ello, cada vez más trabajadores se encuentran en esta situación: "Tienes que hacer malabares con el dinero y más si tienes hijos". El sector donde más pluriempleados hay en la actualidad en España es en el de servicios.

Tener tiempo suficiente para realizar dos trabajos a la vez no es tarea fácil. "Es muy difícil compaginar dos trabajos a la vez" porque al final de la jornada "te pasas el día entero trabajando", cuentan.

Quienes viven así tienen que organizar minuto a minuto las horas del día. Es el caso de Julen, que es monitor en un colegio y a la vez es dependiente de una tienda. "Estar pluriempleado es un poco estrés", porque sí, se pasa el día de un sitio a otro e intentando compaginarlo todo. Al final del mes gana 1400 euros en total, entre ambos trabajos. Piensa que "al independizarse en la vida adulta, te sale un poco más difícil ahorrar".

Anabella también es pluriempleada, trabaja media jornada en la hostelería y después ejerce como masajista. Dedica una gran parte de su tiempo al trabajo y con ambos empleos no alcanza ni los 1000 euros. Por eso afirma: "Tengo que pagar cosas y no me basta con un trabajo". Ni con dos empleos es capaz de independizarse.

Un realidad en aumento

Tras esta tendencia, los expertos señalan como principales causas el contexto de fuerte creación de empleo, los cambios en el modelo de contratación tras la reforma laboral y la subida de precios.

Los casos de Julen y Antonella no son los únicos, la cifra de pluriempleados aumenta cada año. Es el último recurso para que muchos puedan llegar a fin de mes, eso sí, contando hasta el último euro. Aunque es un sacrificio personal elevado, para muchos merece la pena.

