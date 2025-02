Cierra sus puertas una de las tiendas de cómics más legendarias de España por los pisos turísticos

Ni los superhéroes que habitan este comercio desde hace treinta años han podido evitarlo. "Recibimos una llamada en mayo de la propietaria del local diciéndonos que tenían una oferta muy jugosa, muy agresiva, para hacer aquí viviendas residenciales, o vivienda vacacional, en fin, y que al no ser que nosotros igualásemos esa oferta pues que no íbamos a poder renovar", nos relata a Antena 3 Noticias Alberto Simón, gerente de la Librería Elektra.

Son más de 350.000 los apartamentos turísticos registrados en España

Alberto comenta que su público es muy fiel, procedente de toda España y que les están apoyando al máximo: "La gente sigue respondiendo. Gente que hacía mucho tiempo que no veíamos, gente que venía más esporádicamente, ahora vienen como más asiduidad, y gente que viene asiduamente... ¿Cómo lo llevamos? ¿Dónde vamos a ir? Dan testimonio de que todos ellos están en esto".

En estas tres décadas, tras sobrevivir a internet, ahora toca traslado a un barrio más asequible. Han encontrado un local más pequeño y en un barrio, que aunque céntrico, no es ni mucho menos una ubicación tan emblemática como en la que se encuentra ahora.

Clientes de toda la vida, y de las más varias procedencias, lamentan esta situación

"Soy de Zaragoza y me paso por dos ó tres tiendas de cómics y ésta es una de ellas, imprescindibles... cuando he visto que la cerraban o que la trasladaban pues la verdad es que no me ha gustado nada", afirma uno de sus clientes habituales, procedente de la capital aragonesa. "Yo entiendo la importancia del turismo, lo entiendo completamente, pero también finalmente es gente que viene, consume, pero que no abraza, no lo abraza del mismo modo en que lo hacen de la misma manera que la gente que sí vivimos en las grandes ciudades", añade otro lector mexicano, pero residente en nuestro país desde hace daños.

Más que por la estética o por la calidad del edificio, lo que pesa en casos como en el de la librería Elektra es su ubicación. En su caso, a muy poca distancia de la Gran Vía... un aliciente para los turistas. Aquí el precio del metro cuadrado supera los 8.000 euros, mientras la media nacional ronda los 2.200 euros. "Esto es como un ecosistema. Cando un eslabón de esta cadena se pierde, pierdes todo. El comercio de proximidad da identidad a los barrios." concluye abierto, ahora esperanzado en que todo seguirá funcionando bien en su nueva ubicación.

Esta forma de alojamiento, para algunos, está desfigurando la personalidad de las ciudades.

