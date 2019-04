Cerca de 200 viajeros mexicanos llevan una semana atrapados en el aeropuerto de Barajas

Unos 200 mexicanos están atrapados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas desde hace más de una semana. No compraron sus pasajes por los canales habituales, sino que los adquirieron a trabajadores de la compañía a un precio más reducido.

Son los billetes conocidos como 'staff', en teoría para uso exclusivo del personal de la aerolínea o familiares, y están sujetos a disponibilidad de plaza. De momento no hay hueco en los aviones y no tienen derecho a reclamar. Algunos ya dicen que se están quedando sin dinero.

Los cerca de 200 viajeros piden a la compañía que flete un avión para que puedan volar al país azteca. Los afectados son familiares y amigos de los empleados, y por eso han mostrado su "indignación" por el trato que están recibiendo de la compañía.

Este tipo de vuelos, según ha explicado una afectada que lleva una semana en el aeropuerto, funcionan con una lista de llegadas en la que la gente se apunta y se va siguiendo un orden. "A la venida funcionó bien, pero en estos momentos la lista es totalmente aleatoria", ha denunciado.

Los viajeros se preguntan cuánto tienen que esperar para que les den una solución y advierten de que no les vale que les digan que este problema se produce cada año en esta temporada. Los viajeros aseguran que una supervisora les ha contado que estos problemas se producen desde hace quince años, y por eso dicen no entender cómo no se ha resuelto ya esta situación.