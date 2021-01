Casi la mitad de los españoles vende los regalos de Reyes que no les gustan

Las Navidades son fechas para regalar. Pero no siempre se acierta con los regalos para los demás. Este año la cifra de españoles que han vendido sus regalos en el mercado de segunda mano se encuentra siete puntos por encima que en el 2019, según el estudio 'Christmas Report 2020', realizado por 'milancuncios'.

En primer lugar, los españoles que más han vendido los regalos de Reyes de las Navidades pasadas se encuentran los habitantes de Cantabria, con un 50%, después Asturias (47,5%) y Aragón (46,9%).

Los españoles que más venden sus regalos son las personas de entre 30 y 49 años (44,3%), seguidos de los de entre 18 y 29 años con un 42,3% y, por último, los de más de 50 años, con un 36,7%.

¿Por qué venden los regalos de Reyes? Entre las principales razones se encuentra que el destinatario no necesitaba el artículo que le habían regalado o no iba a utilizarlo (46,2%), que no le servía o no le iba bien (20,1%) o que no le gustó (18,8%).

Los familiares y amigos fallan al regalar artículos de ropa, complementos de moda y perfumes. Los más jóvenes dicen que los productos donde más se equivocaron al hacerle regalos son en los videojuegos, los instrumentos de música y la ropa para el hogar..

Los adultos explican que los regalos en los que más suelen equivocarse son las consolas, los aparatos tecnológicos y los artículos de moda, mientras que los mayores señalan en primer lugar las entradas de espectáculos seguidas de los libros o cómics y los objetos de decoración.

Los españoles que vendieron los regalos que no quisieron quedarse las navidades pasadas ganaron entre cinco y 50 euros de beneficios, después están los que consiguieron entre 50 y 100 euros y los que ganaron más de 100 (6,9%).

Magalí Rey, directora de marketing de milanuncios, habla del mercado de segunda mano como una tendencia "en auge" que demuestra que la sociedad española "cada vez toma más conciencia" de la importancia del consumo responsable.

Por otra parte, casi el 30% de los españoles compra regalos de Navidad en el mercado de segunda mano. Los adultos son los que más se inclinan por esta opción (47%), mientras que los jóvenes (21,9%) son los que menos apuestan por el mercado de segunda mano.

El principal motivo es porque les parece una alternativa más económica. Las regiones en las que los españoles afirman recurrir más al mercado de segunda mano para comprar sus regalos de Navidad son en Murcia (36,40%), Galicia (35,7%) y en el País Vasco (33,3%).

Los productos de segunda mano que consideran "más adecuados" para regalar y mas improbables de que sean vendidos después son los videojuegos (32,2%), los libros o cómics (29,9%) y los objetos de decoración (26,7%), entre otros.