Las camareras de piso piden poder jubilarse anticipadamente

Se las conoce como "las kellys", son las camareras de piso de los hoteles que desde hace años reclaman mejoras en sus condiciones laborales para reducir las cargas de trabajo que tienen que soportar y que, aseguran, les provocan graves problemas de salud tanto físicos como mentales.

Manipular objetos pesados, movimientos repetitivos y muy poco tiempo para poder cumplir con las habitaciones que les asignan cada día hacen que su trabajo sea especialmente penoso. Este es uno de los criterios que se valorarán en la nueva norma que prepara el Ministerio para poder acceder a una jubilación antes de los 60 años.

Las camareras de piso aseguran que sufren problemas como tendinitis, bursitis, codo de tenista además de dolores constantes y estrés a causa de las cargas de trabajo a las que están sometidas. Es el caso de Favia, tiene 59 años y lleva casi 30 como camarera de piso. Asegura que el estrés le ha provocado otras enfermedades menos visibles como colon irritable, no reconocido como enfermedad laboral pero que a ella le ocasiona muchos problemas en su trabajo y en su vida personal. "Tengo asumido que no tendré calidad de vida cuando me jubile por todo el esfuerzo que he tenido que hacer", reconoce.

Lola tiene 54 y no cree que llegue ni siquiera a los 60 años en este trabajo. "No me veo limpiando habitaciones de hotel con 67 años, tendré que cambiar de oficio".

"No hay ni una sola camarera de piso que no haya llorado el primer día de trabajo", asegura Alejandra. Tiene 49 años y dice que sufre dolores constantes que soporta gracias a las pastillas que debe tomar a diario para poder superar la jornada laboral.

El de las camareras de piso es un sector que sufre muchas bajas laborales, más del 30 % y ellos afirman que se debe al esfuerzo tan grande que deben hacer. "Vamos al médico y tardan mucho en darnos la baja. Cuando nos la dan, no es por enfermedad laboral por lo que nuestro salario se ve muy reducido. Muchas mujeres se ven obligadas a seguir trabajando porque no pueden permitirse una reducción de sueldo".

En Canarias hay unas 15.000 camareras de piso, aseguran que solo el 5 % es capaz de llegar a la edad de jubilación actual en esta profesión y se ven obligadas a incapacitarse por no poder seguir adelante.

La jubilación anticipada para sectores como el suyo sería una solución para permitirles un retiro digno para mujeres que se sienten invisibles ante la sociedad. "Los turistas y los empresarios ven las habitaciones limpias, nadie se plantea quién ni en qué condiciones las han dejado así. Nadie mira por nosotras".

Esperan que esta normativa vea la luz más pronto que tarde porque cada día que pasa más mujeres se ven obligadas a seguir trabajando en condiciones de salud muy precarias.

