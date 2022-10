CaixaBank propone congelar las cuotas de las hipotecas durante 12 meses

Suben los carburantes, sube la energía, sube el precio de la cesta de la compra...y ahora también suben las hipotecas. El camino ascendente del euríbor ha encarecido las cuotas que muchas familias tienen que pagar por el préstamo adquirido para la vivienda.

La banca está estudiando congelar las cuotas de "forma temporal" de las hipotecas, sería durante 12 meses. Hasta la fecha es una propuesta de CaixaBank al Gobierno. No se conoce el detalle ni la letra pequeña de la iniciativa. Faltaría confirmar la cantidad y qué clientes se van a beneficiar, pero ya adelantan está pensado para todas las familias que demuestren que están desbordadas con las facturas.

El objetivo de esta medida, por tanto, no es solo afrontar la subida de los tipos si no también aliviar a las familias en estos momentos de crisis. Se cree que iría dirigida a las familias vulnerables aunque hay voces que señalan que en existe un riesgo, no materializado por el momento, de que personas con más recursos puedan verse en dificultad por dispararse en mayor medida sus facturas.

A principios de septiembre el BCE subió los tipos en 75 puntos básicos hasta situarlos en su mayor nivel en más de una década, desencadenando la escalada del euríbor y siendo la primera vez en su historia que firma una subida tan abultada del precio del dinero.

Contener la inflación es el principal objetivo del BCE, que cree que todavía cabe esperar inflaciones muy altas en lo que queda de año, con cierta moderación en 2023, pero sin señales de que se vuelva a situar en el entorno del 2 % hasta finales de 2024.

La iniciativa de CaixaBank se está debatiendo entre los bancos que forman las dos principales asociaciones del sector, la AEB y la CECA.