Cada conductor pagó de media 45 euros al año por el céntimo sanitario

Tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que declara ilegal el céntimo sanitario, no son pocos los automovilistas particulares que quieren saber cuánto dinero se han dejado en ‘céntimos sanitarios’.

"Aproximadamente, un vehículo de gasolina ha pagado 50 euros al año, y en un vehículo diésel unos 40 euros", dice Mario Arnaldo de la Asociación de Automovilistas Europeos.

Así, la cifra se sitúa en torno a unos 45 euros de media por año. Si tenemos en cuenta que ha estado en vigor durante una década, serían casi 500 euros por vehículo. Sin embargo, los conductores únicamente podrán pedir la devolución de esas cantidades entre 2010 y 2012, ya que el resto ha prescrito.

Para poder reclamar el llamado ‘céntimo sanitario’ es necesario demostrarlo con las facturas de la gasolina, aunque la inmensa mayoría de los ciudadanos no las guarda.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios proponen una alternativa para todos esos millones de euros que no se van a reembolsar: "Lo que pedimos, si no se va a devolver a cada usuario, porque finalmente no se va a hacer, es que haya un fondo de cobertura para casos de indemnizaciones en materia de consumo".

De los 13.000 millones de euros que se recaudaron por este concepto, el Ministerio de Hacienda cree que la cantidad total a devolver no suprepasaría los 4.000 millones de euros.