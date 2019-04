Borrell considera que el borrador de los Presupuestos no creará "inquietud ni preocupación" en Bruselas

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha considerado que el borrador de Presupuestos de 2019 enviado a Bruselas no creará "ninguna inquietud ni preocupación" y ha dicho que cumplen con los límites establecidos en la disciplina presupuestaria.

En declaraciones en el Congreso antes de comparecer en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Borrell ha puntualizado que "el problema no está en Bruselas sino en conseguir una mayoría parlamentaria" para poder aprobarlos, aunque ha confiado en la buena marcha de las negociaciones.

"Yo no llevo esas negociaciones, pero deben llevar ya mucho tiempo haciéndolas ¿no?", ha dicho tras ser preguntado por si los contactos parlamentarios con otras fuerzas políticas se habían iniciado ya. El ministro ha reiterado que los Presupuestos de 2019 cumplen con los parámetros indicados por Bruselas y ha afirmado que desde el punto de vista de la Unión Europea no crean ninguna inquietud ni preocupación.

"No creo que haga falta que nadie vaya a Bruselas a tranquilizar a nadie. El problema no está en Bruselas", ha puntualizado. El borrador presupuestario que examinará Bruselas contempla un límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año de 125.064 millones de euros, un 4,4% superior al de este año.

Este techo de gasto supone un incremento de 5.230 millones de euros que, según Hacienda, es consecuencia de los compromisos del PP (3.238 millones), como la subida salarial de los funcionarios y de las nuevas iniciativas de este Ejecutivo (1.992 millones). Para financiarlos, Hacienda espera que los ingresos de los Presupuestos se incrementen en 11.724 millones, como resultado del propio ciclo económico (6.413 millones), nuevas figuras impositivas (3.811 millones) e ingresos no tributarios (1.500 millones)