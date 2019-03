Biel Barceló,vicepresidente de Baleares, tras limitar las plazas turísticas: "El turismo es fundamental para las islas, representa el 45% de nuestro PIB"

Biel Barceló, vicepresidente y consejero de turismo de Baleares, ha valorado el límite de 623.624 plazas turísticas que han aprobado desde el Gobierno insular. Barceló ha querido subrayar que en ningún caso se habla de límite de turistas, sino de plazas turísticas, "no hay limitación de personas".

Explica que, a partir de ahora, "para dar de alta de una plaza turística hay que dar de baja otra plaza turística". "Estamos en un territorio limitado, insular, donde los recursos son escasos y queremos el equilibrio y la sostenibilidad turística", ha añadido.

Afirma que no han recibido quejas por parte de los comerciantes y señala que "es fundamental para las islas que no haya un exceso, todos necesitamos ese equilibrio". No obstante, explica que no hay una moratoria de construcción de hoteles: "Damos de alta plazas de calidad y rebajamos plazas hoteleras obsoletas".

Asimismo, Barceló indica que "hay suficientes plazas disponibles en estos momentos para poder crecer"

Multas de hasta 400.000 euros a las plataformas de alquiler de Internet

El consejero de turismo ha pedido a las plataformas de Internet que "la oferta que ofrezcan sea la legal". "Que pongan el número de registro de alta y se abstengan de ayudar a la especulación", ha añadido.

Pegatinas en los coches de alquiler por parte de Arran

"Desde el Gobierno pedimos el rechazo absoluto a este tipo de forma de expresarse. Estamos en contra y creemos que están errando el punto de mira", ha indicado. Asimismo, reconoce que "el turismo es fundamental para Baleares, es el 45% de nuestro PIB" y por ello piden "la colaboración de todas las autoridades para que investiguen y se acaben estas actitudes".

Turismo de borrachera en Magaluf

Por último, Barceló ha afirmado que tienen "focos muy concretos de turismo incívico y estamos trabajando para acabar de raíz con este tipo de turismo, no nos interesa y no lo queremos.Hay que acabar con él", ha concluido.