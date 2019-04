Los bancos de Grecia reabrirán este lunes

En cambio, los ciudadanos podrán tener acceso a los depósitos a plazos, es decir, podrán cancelar una cuenta de este tipo y utilizar parte o todo el dinero para pagos por transacciones electrónicas o en ventanilla, solo si son dentro de la misma entidad. También se podrán cobrar cheques y, a partir de este viernes se podrán abonar aquellos que vencieron durante los diez días laborables en que han estado cerrados los bancos.

El pago mediante cheque es muy habitual en el comercio griego, que durante este tiempo de cierre de las entidades no ha podido depositar este dinero en las cuentas. Los padres que tengan hijos estudiando en el extranjero podrán mandarles hasta 5.000 euros por trimestre. "Las transacciones al extranjero podrán tener lugar solo con tarjetas bancarias. Si alguna empresa extranjera no acepta las tarjetas griegas es otro tema, pero creo que a partir de lunes este problema no existirá", dijo Mardas.

El ministro adjunto precisó que a partir del lunes, la retirada de efectivo podrá realizarse acumulativamente para evitar colas, con un máximo de 300 euros cada cinco días hábiles. Las personas que tengan cajas fuertes en las oficinas bancarias también tendrán acceso completo a ellas. Los bancos griegos permanecerán cerrados hasta el próximo domingo, según el último decreto publicado este jueves por el Ministerio de Finanzas.

Se mantiene el límite de retirada en 60 euros al día y en 120 euros el máximo semanal para los pensionistas y desempleados que solo tienen cartilla. El algo más de un millar de sucursales abiertas gestionan también el pago de cuotas y créditos de todo tipo, por ejemplo, deudas al Estado o a empresas públicas, a los fondos de pensiones estatales o a seguros privados. Además pueden realizarse en taquilla transferencias dentro de una misma entidad bancaria, todas estas operaciones que hasta el miércoles podían efectuarse solo telemáticamente.

Por otro lado, se mantienen sin cambios todas limitaciones en las transferencias al extranjero que no han sido autorizadas por una comisión especial, y que se limitan a operaciones comerciales de primera necesidad. La decisión de alargar el corralito tres días más llegó después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya decidido aumentar el máximo de créditos de emergencia que los bancos griegos pueden pedir al Banco de Grecia en 900 millones de euros.