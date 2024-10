El banco de alimentos de Vigo, bajo mínimos: "Nunca tuvimos las estanterías tan vacías"

Nada más entrar en la gran nave en la que trabaja el Banco de Alimentos de Vigo, la imagen impresiona. Nos recibe Polo, vicepresidente de la entidad, junto con Norma y Ruth, los tres coinciden: "Nunca hemos estado tan vacíos". Es habitual que en estas fechas los recursos escaseen, es la última etapa justo antes de la Gran Recogida de noviembre, de ahí que octubre no sea un mes de abundancia. “Aún así nunca había estado tan vacío como ahora, esto no es lo normal”.

Los alimentos que recoge el Banco de Vigo se reparten a las familias a través de diversas ONG de toda el área de Vigo. Cientos de personas dependen de ellos y aquí, entre estas paredes y estanterías, el trabajo no cesa.

No es un problema de solidaridad

Paseamos con ellos por los pasillos y leemos los carteles: cereales, harina, arroz. Encima de ellos, nada. Vacío. Los voluntarios saben bien de lo que hablan. Muchos de ellos llevan muchos años trabajando aquí y han visto etapas de todos los tipos. "La gente no puede donar porque el dinero no da. La cesta de la compra se ha incrementado para todos y cada ve cuesta más llegar a fin de mes", explica Polo.

No se trata de falta de solidaridad, si no de una cuestión de incapacidad. Por el momento no hay un problema de desabastecimiento, de hecho agradecen enormemente a aquellos que continúan colaborando, pero son conscientes del esfuerzo que supone para muchos de ellos.

Y a esto se le suma que cada ve hay más demanda. La tormenta perfecta. Cada vez más personas necesitan ayuda del Banco de Alimentos. "Ahora mismo hay familias que tienen trabajo pero que no llegan, que necesitan que les ayuden aún recibiendo un sueldo todos los meses", continúa Polo.

Acuerdo con Conxemar

Por ello esta entidad continúa trabajando sin descanso. Preparan ya la Gran Recogida de este año, cientos de voluntarios colaborarán en ella en apenas unas semanas. Al mismo tiempo, buscan recursos hasta debajo de las piedras. Su intención es colaborar con todos los organismos que sea posible para alcanzar sus objetivos.

"Este año, por ejemplo, hemos recibido todo el producto excedente de Conxemar", nos explican. Son 5.000 kilos de productos del mar congelados. Ahí es nada. Conxemar es una feria de congelados que reúne en Vigo a profesionales del sector de todo el mundo. Una vez terminado el evento, hay que deshacerse de todo lo expuesto. “Todo ese producto que de otra manera se desperdiciaría, ahora va a poder ser consumido por familias que lo necesitan”, relatan orgullosos desde el Banco de Alimentos.

El esfuerzo es enorme, no hay más que verlo, la recompensa, aseguran, mucho más.

