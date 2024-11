La historia de Sonia, una autónoma de Aldaya afectada por la DANA: "No veo futuro, tengo que intentar buscarlo"

La DANA ha afectado a 65.000 trabajadores autónomos y a 30.000 pequeñas y medianas empresas. Son negocios locales, de tiendas, de talleres. Muchos de ellos han perdido toda su infraestructura por efecto de la riada y, además, económicamente sus clientes, sus vecinos se encuentran en una situación desastrosa.

Sonia tenía su negocio en un centro comercial de Aldaya. Había invertido casi todos sus ahorros en un salón de estética que ahora está destrozado. La riada se lo llevó todo por delante, no queda nada. "No veo futuro, tengo que intentar buscarlo". Está desolada, hace menos de un año perdió su casa en este incendio en Valencia, en el barrio del Campanar en Valencia. En ese trágico suceso murieron diez personas.

Ahora se ha quedado sin ingresos, no sabe cómo seguirá adelante. Critica que las ayudas son pequeñas "que nos den una ayuda de 6.000 euros yo no tengo ni para empezar". Asegura que ella tiene que seguir pagando seguros, nóminas, y que ella no tiene ahorros.

30.000 euros en género, 30.000 más en maquinaria. Todo eso lo ha perdido Roberto. Este autónomo acababa de abril una carnicería, había invertido todos sus ahorros con cuatro socios más. La DANA se llevó por delante todas los aparatos, embuchadoras, cortadoras, congeladores. "Si ya venía de estar endeudado imagínate ahora", afirma.

Piensa en el futuro, cómo remontar. Está convencido que los pueblos arrasados se van a quedar con muy pocos recursos y con las economías familiares muy "tocadas".

"Si llego a estar de guardia no lo cuento"

Begoña ha perdido todos los medicamentos y muebles que tenía en su farmacia de Aldaya. Ahora lo está intentando mantener en pie porque dice "que la gente del pueblo necesita la farmacia y sus medicamentos y no puedo perder más tiempo".

Está ahora intentando gestionar las ayudas para recuperar parte de lo perdido. "Lo que no puedo hacer es venirme abajo", ella se da ánimos.

Maribel tiene un restaurante en Sedaví, se llama "Andalucía". De su negocio no queda prácticamente nada, cuatro tabiques y poco más. "Yo ahora mismo no puedo abrir. Hasta que no me lleguen las ayudas o el dinero del seguro yo no tengo metálico para reabrir el negocio". Lo cuenta con lágrimas en los ojos.

Todos quieren comenzar de nuevo. Todos necesitan ayudas y rápido, que la burocracia no les ralentice una nueva oportunidad.

