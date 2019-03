Suspenden el juicio a Sandro Rosell en la Audiencia Nacional por problemas técnicos

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado comienzo este lunes al juicio al expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, su mujer y otros tres amigos y parientes, con 45 minutos de retraso respecto de la hora señalada, las 10 de la mañana, pero, cuando no se habían terminado de dirimir las cuestiones previas, el tribunal ha suspendido la sesión por problemas técnicos.

Rosell afronta una petición de pena de 11 años de prisión y 59 millones de euros de multa acusado de liderar una organización criminal que acabo blanqueando más de 19,9 millones de euros del que fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entre 1989 y 2012, Ricardo Terra Teixeira.

Junto a él y frente a un tribunal presidido por la magistrada Concepción Espejel, se sientan su socio Joan Besolí -que al igual que Rosell está en prisión preventiva desde mayo de 2017-, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, todos ellos acusados por la Fiscalía como integrantes de "una estructura estable" que desde al menos 2006, se dedicó "al lavado de capitales a gran escala".

El juicio ha comenzado con 45 minutos de retraso y al cabo de otros diez, se ha suspendido por problemas de sonido ya que el público que asistía a la vista dentro de la sala no conseguía escuchar la intervención de Pau Molins, uno de los abogados de Rosell, cuando argumentaba la necesidad de que fuese tenido en consideración como prueba un informe elaborado por un catedrático brasileño sobre la tipificación del delito de blanqueo en aquel país. El fiscal, José Javier Polo, rechaza este extremo.

Las cuentas y sociedades de sus amigos

Para poder hacerle llegar ese dinero de origen ilícito, según la Fiscalía, los amigos de ambos, Ramos y Colomer, prestaron sus cuentas bancarias y las sociedades que administraban, de modo que el dinero acabó pasando por un entramado societario coordinado por Besolí en bancos de Andorra y acabó apareciendo invertido en un inmueble en Florida del que Terra Teixeira participaba.

La Fiscalía señala además la presunta "venta simulada" de una empresa de la que participaban Rosell y su mujer, Bonus Sport Marketing, que con un capital de 4.000 euros fue vendida por más de 13,5 millones a una mercantil libanesa en una operación que "no fue real" y que les habría servido para traer a España ese dinero de origen ilícito relacionado con Terra Teixeira.

Aquella venta, siempre de acuerdo al relato de los hechos del Ministerio Público, era parte de la misma operación para blanquear el dinero de Terra Teixeira: Los más de 6,5 millones de euros que recibieron por la venta de Bonus Rosell y Pineda formaban parte del mismo acuerdo entre Uptrend y la International Sports Event, de modo que al final, fueron 14,9 millones de euros "los fondos que se distrajeron" de la empresa audiovisual "con ocasión de la venta de los partidos amistosos" de la selección brasileña de fútbol, cantidad que luego se habría blanqueado.

No perjudicó a la CBF, según la defensa

Algo similar ocurrió con el contrato de patrocinio de la firma Nike para la selección de Brasil firmado en noviembre de 2008. Una empresa brasileña de Rosell (Ailanto) habría hecho de intermediaria para la CBF por 26 millones de euros de los que él se llevaría 12, de acuerdo a la documentación intervenida en los registros. Tres meses después, Terra Teixeira ingresó 5 millones de euros en una cuenta en Andorra de una sociedad controlada por el acusado, dinero que acabó pasando por cuentas y sociedades del resto de implicados.

Para la defensa de Rosell, "no existen indicios de actividad delictiva alguna". Sostiene que sólo se habría cometido hecho delictivo si la CBF fuese pública, que no lo es; que aun siendo privada Teixeira hubiera cobrado comisiones y que le hubiese denunciado la CBF por ello, pero la confederación no sufrió perjuicio alguno y dobló sus beneficios por partido amistoso convirtiéndose en la mejor pagada del mundo por la intermediación de Sandro Rosell.

Argumenta además que Teixeira no cobró ninguna comisión de ISE porque así lo dijo el director de esta empresa en sede judicial y si las hubiera cobrado de Rosell, no sería relevante ya que se trataría de un delito de corrupción entre particulares que en Brasil no se persigue y en España en 2006, cuando transcurrieron los hechos, tampoco.

La defensa cuestiona que la Audiencia Nacional sea competente

La defensa de Sandro Rosell ha cuestionado este lunes ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que esta instancia sea competente para enjuiciar al expresidente del Fútbol Club Barcelona porque entiende que los hechos acontecieron fuera de España, -en Brasil y Andorra- y constituirían, en todo caso, conductas que no eran punibles en 2006 en ninguno de los países implicados. Afirma además que la investigación fue prospectiva y solicita la nulidad.

Así lo ha explicado el letrado Pau Molins en la primera sesión del juicio a Rosell, su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, todos ellos acusados por la Fiscalía como integrantes de "una estructura estable" que desde al menos 2006, se dedicó "al lavado de capitales a gran escala".