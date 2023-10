Atresmedia suma un mes más de liderazgo en el consumo digital

Sigue liderando. Atresmedia encadena un mes más de liderazgo en el consumo digital. Según los últimos datos publicados por Comscore, el grupo audiovisual vuelve a posicionarse a la cabeza al conseguir conseguir 24,5 millones de usuarios únicos, de nuevo en la primera posición que ocupa de forma ininterrumpida desde abril del año 2016.

Las principales cadenas de televisión de Atresmedia continúan también por delante de sus rivales. Antena 3 consolida su liderazgo sobre su principal competidor con 7,3 millones de visitantes únicos, logrando una ventaja con su adversario de un 43% y consiguiendo un crecimiento interanual del 14%.

Los contenidos más visitados de Antena 3 vuelven a ser los de informativos, entre los que destacan la actualidad política, marcada por la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo; el seguimiento de desastres naturales como el terremoto de Marruecos y las inundaciones en libia, y las noticias relacionadas con el tiempo, como la DANA exprés que afectó varias zonas de España. También destacan los contenidos de 'Espejo Público' con entrevistas destacadas como la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En entretenimiento, gran seguimiento para 'El Hormiguero', 'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte', los programas más vistos de la TV a diario, así como las recetas de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y sus series, destacando 'Hermanos', 'Amar es para siempre' y 'Pecado Original'. En el mes de arranque de temporada, cabe señalar también el regreso de 'Y ahora Sonsoles', el magacín líder de las tardes, y el estreno de la nueva edición de 'La Voz', el programa líder de la noche del viernes.

Atresmedia, otro mes líder

Atresmedia refuerza su liderazgo y logra una distancia frente a su inmediato competidor de un 125%, lo que suponen 13,6 millones de visitantes únicos más. Asimismo, el grupo audiovisual vuelve a conseguir la séptima posición en el ranking de sites más visitados.

Atresplayer también cierra otro mes con un exitoso balance y de nuevo líder frente a su competidor, consiguiendo, además, incrementar un 7% su dato intermensual hasta registrar 2,5 millones de visitantes únicos, imponiéndose otro mes más a su rival. Un liderazgo que se sustenta en la ambiciosa y completa apuesta de la plataforma de Atresmedia por nuevos formatos, que siguen agrandando un catálogo con los mejores y más variados contenidos.

Tras la gran revolución de atresplayer el pasado 5 de julio, donde dio un paso adelante en diseño, tecnología de vanguardia y funcionalidades, mejorando de forma muy notoria la experiencia del usuario, la plataforma ha continuado estrenando nuevos contenidos, entre los que destacan durante septiembre su nueva serie 'Entre tierras'. Igualmente, ha ofrecido los episodios finales de 'Honor'.

Con septiembre ha llegado otro de los grandes estrenos de atresplayer: 'Déjate ver', su nueva serie original escrita y dirigida por Álvaro Carmona. En su oferta, los usuarios también pueden seguir viendo 'Las noches de Tefía' y 'La ruta', dos de las series más alabadas del año entre el público y la crítica, que han sido, además, galardonadas en los recientes Premios Ondas 2023 a Mejor Intérprete Masculino (Patrick Criado) y Mejor Serie de Drama, respectivamente.

Liderazgo de laSexta y Ondacero

Extraordinario mes para laSexta.com, que apuntala su liderazgo con 11,1 millones de visitantes únicos, su tercer mejor dato histórico. Experimenta una subida frente al mes pasado del 14% y del 42% en relación a septiembre de 2022.

laSexta continúa en su posición como referente informativo en un mes marcado por la sesión de investidura y la guerra de Ucrania y el terremoto de Marruecos en el plano internacional, con toda la información a diario a través de laSexta Noticias, 'Al Rojo Vivo' y 'Más Vale Tarde' y 'Jugones' en el terreno deportivo, así como desde 'laSexta Xplica' todos los sábados.

En cuanto a las radios del grupo, Onda Cero alcanzó en el mes de septiembre los 5 millones de visitantes únicos, gracias a las coberturas informativas, especialmente la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo y al tirón de sus programas y comunicadores: 'Más de uno', con Carlos Alsina; 'Julia en la onda', con Julia Otero; 'Radioestadio Noche', con Rocío Martínez y Edu Pidal; 'Radioestadio', con Edu García y 'Por fin no es lunes', con Jaime Cantizano.

Por su parte, el éxito de 'Cuerpos especiales', el morning de Eva Soriano y Nacho García impulsa a Europa FM hasta los 2,2 millones de visitantes únicos.