Numerosos trabajadores tienen miedo a ir a trabajar por el coronavirus y denuncian sus condiciones laborales

Son varios los colectivos que ya están alzando su voz y denuncian sus condiciones de trabajo por considerar que no cumplen las indicaciones decretadas por Sanidad. "La empresa no cumple con las distancias de seguridad entre los teleoperadores, nos sentamos en puestos compartidos. Compartimos todo, teclados, cascos, teléfonos y todo sin ningún tipo de desinfección", denuncian empleados de teleoperadores y de algunas fábricas.

En la construcción también se escuchan quejas. Varios obreros de la construcción denuncian sus condiciones laborales y demandan. Reclaman más medidas de precaución contra el coronavirus como, por ejemplo, hacer turnos de trabajo o paralizar algunas horas si este estado de alarma se prolonga en el tiempo.

La preocupación en las fábricas, los call centers, en la construcción... en muchos sectores se insiste en que "con la salud no se juega". Hablan de no poder guardar las distancias de seguridad, no tienen material suficiente de protección, comparten herramientas de trabajo.

Se quejan los auxiliares de vuelo que se consideran en primera línea trabajando con el traslado de viajeros y también funcionarios de prisiones que desempeñan su trabajo en lugares en donde se concentran numerosas personas. Aseguran que es "para protegerse y para protegerles".

"Es una situación temporal y perfectamente vencible si guardamos las medidas de seguridad y sanitarias que nos están pidiendo", afirma el médico José Carlos Fuertes. Un mensaje de tranquilidad para los que tengan que trabajar y no puedan abandonar su puesto, pero sí guardar todas las cautelas necesarias.