Así es la baja laboral "flexible" que propone el Gobierno: "Que no sea o estar de alta o estar de baja"

Esta mañana la Ministra de inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ha planteado una posible reforma sobre la aplicación y flexibilidad en las bajas laborales de los trabajadores. Lo ha anunciado en un foro económico donde, sin concretar demasiado, dejaba clara su intención de modificar el modelo actual de bajas laborales con la intención de reunirse con los agentes sociales (sindicatos y patronal).

La ministra a querido abordar este tema "la modificación, la reforma de la incapacidad temporal" poniéndolo encima de la mesa sin concretar demasiado "bueno pues una incapacidad temporal... bueno pues... que no sea o estar de alta o estar de baja" parece querer proponer una especie de baja flexible para la que a su presentación no le ha acompañado la explicación de un plan claro y trazado de cómo se va a llevar a cabo. Esta es una propuesta que ya se desarrolla en otros países. Reino Unido, Suecia y Holanda tienen mecanismos parecidos.

Una de las incógnitas que quedan en el aire es la de saber quién tendría el poder de decisión de cuando una baja se convierte en flexible. Los expertos la definen como una baja laboral con la que de manera paulatina podrás reincorporarte a tu puesto de trabajo pero siempre y cuando el trabajador tenga voluntad de aplicar esta flexibilidad a su periodo de baja. El gobierno va más allá y pone ejemplos para intentar explicar su propuesta, dicen que sería validos por ejemplo para personas que estén saliendo de un cáncer o para aquellos casos de pluriempleo "en casos de pluri actividad, hay personas que puedan estar en una situación de baja para una actividad, sin embargo para la otra si que puedan desarrollar determinados trabajos".

Los sindicatos no tienen claro que esta propuesta pueda salir adelante. UGT ya ha manifestado su posición "veremos que nos presentan" "nos parece muy complicado que en un mismo paciente se den ambas situaciones a la vez". por su parte, Comisiones Obreras, tacha a la propuesta de "singular, curiosa y difícil de entender en muchos apartados". Quizá el siguiente movimiento sea una reunión con la patronal para conocer cómo reciben esta propuesta del gobierno aunque de momento esa cita no tiene fecha.

Respuesta de la otra parte del gobierno

La respuesta de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, no se ha hecho esperar. Tan solo unas horas después de la propuesta del PSOE, la otra parte del gobierno ya ha manifestado su rechazo ante la posible aplicación de estas bajas flexibles "Solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras. No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad , ni parcialidad, con la salud no se juega".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com