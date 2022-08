¿Se apagarán los monumentos por el ahorro de energía?

El paquete de medidas del Gobierno para el ahorro energético está sembrando numerosas dudas y quejas. Una de las grandes incógnitas gira en torno al apagado de monumentos.. Según el Ejecutivo, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros no afectan a los monumentos. Sin embargo, el texto del decreto no lo deja claro. Entonces, ¿se apagarán los monumentos?

Podríamos ver espacios monumentales, como la Plaza Mayor de Valladolid, a medio iluminar. El ayuntamiento de Valladolid apagará el alumbrado ornamental a partir del próximo martes. Será una imagen que contrastará con los edificios de la Plaza Mayor, ya que los soportales y viviendas estarán encendidas, aunque los escaparates, apagados. La Cúpula del Milenio y los paneles informativos de cultura y turismo se apagarán.

En muchos lugares de España no saben qué monumentos sucumbirán al apagón. El pasado martes, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera aseguraba que "en relación con los monumentos, por tanto, la iluminación decorativa de fachadas" también se apagarán. Ahora, el Gobierno matiza las palabras de Ribera. Los monumentos no sufrirían el apagón, aunque el Real Decreto no lo especifica.

¿Apagados o iluminados?

"Es un poco confuso" "No entendemos bien bien qué edificios van a poder ser iluminados", exclaman en la calle. En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se puede apreciar: "Esta disposición también se aplicará al alumbrado de edificios públicos que a la referida hora se encuentren desocupados. Y es que, hay edificios públicos que son monumentos. Es ahí cuando surgen las dudas.

Todos los alcaldes de ciudades con monumentos patrimonio de la humanidad harán una consulta al Ejecutivo para aclarar dudas. La ciudadanía dice que se deberían sacar comunicados explicando qué monumentos permanecerán iluminados y cuáles no.