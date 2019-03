Denuncian un anuncio sexista para buscar azafatas para el Mobile World Congress de Barcelona

Un anuncio en busca de azafatas para el Mobile World Congress de Barcelona está generando una gran controversia. La azafatas contratadas deben tener una talla 36 o 38, llevar falda corta, maquillaje, tacón.

Las exigencias no terminan ahí: hay un bonus para las que midan más de 1,75. Ésas azafatas cobraran un euro más por hora, que las demás. Las azafatas, por su parte, aseguran que no les han pedido ninguna altura específica.

Mar Figueras, azafata en el evento, ha explicado que fue admitida en el empleo porque está estudiando una carrera en inglés. "Es un mito no me pidieron ni altura ni nada y el uniforme no vamos muy cortas", ha explicado.