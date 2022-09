El anuncio de Idealista que no ha pasado desapercibido, 750 euros al mes por 25 metros cuadrados

Esta semana, un anuncio de la plataforma inmobiliaria Idealista causaba un gran revuelo en las redes sociales. Su propietario asegura verlo apropiado para "máximo 2 personas", algo que ha provocado numerosas reacciones.

Ubicado en la zona de Lavapiés-Embajadores, este estudio interior de tan solo 25 metros cuadrados cuenta con cocina amueblada, dormitorio y baño completo. A simple vista parece ser apropiado para habitarlo; sin embargo, el precio hace que muchos usuarios se echen para atrás.

El dueño de esta pequeña vivienda pide por ella 750 euros al mes, una cantidad que, comparada con pisos con muchos más metros cuadrados de otras ciudades de España, es extremadamente alta.

Este anuncio del portal Idealista es solo uno de muchos. Con ellos queda plasmado el problema real de la vivienda que se da, especialmente, en algunas comunidades de España como Baleares, Cataluña o Madrid, donde el precio del alquiler por metro supera al de la media española: casi 15 euros frente a los 11,3 euros nacionales.

Pero continuando la búsqueda en plataformas inmobiliarias online aparecen otros casos que son muy similares. Pisos de 16 y 17 metros cuadrados, donde la cocina, el salón y la cama está todo en la misma habitación, casi sin apenas luz exterior, por tan solo 525 euros y 500 euros respectivamente.

Muchos jóvenes, ante esta situación de subida generalizada de precios, marcada por la invasión rusa en Ucrania, denuncian no poder emanciparse ni siquiera con su pareja. "Hacen falta dos sueldos de mínimo 1.000 euros para poder vivir bien", explican. "Incluso con dos sueldos iríamos ahogados".

Otros incluso van más allá y hablan de no poder cumplir su deseo de ser padres, un tema que estos días se ha puesto sobre la mesa: el descenso de la natalidad en España.

La compra de pisos también se complica

La subida del euribor, incluso, ha provocado que muchos españoles cambien de planes y pasen de querer comprar una hipoteca a optar por un alquiler más asequible a su nivel económico.

El euribor, a día de hoy, sigue disparado: se posiciona ya en más de un 2,1%, lo que, directamente, afecta al precio de las hipotecas a tipo variable. A modo de ejemplo, si el préstamo es de 300.000 euros, la cuota mensual de 1.064 euros pasa a 1.300 tras la revisión, lo que supondrá una subida anual de 2.800 euros.

Esta notable subida es algo que no se producía desde el 2011. No obstante, los expertos económicos no descartan que en el próximo año, 2023, alcance la barrera del 3%.