Anticorrupción solicita el archivo de la causa contra Rafael Spottorno y tres exdirectivos

La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado archivar la causa de las tarjetas opacas contra el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno al considerar que la tarjeta que se le entregó a él sí era un complemento a su salario, y no se le puede achacar delito alguno porque no fue administrador de la entidad.



Fuentes jurídicas han informado de que el fiscal sigue así el criterio que ya estableció respecto a los directivos Carlos Vela, Ricardo Morado y el exdirector de comunicación Juan Astorqui, que como Spottorno no pertenecieron al Consejo de Administración ni a la Comisión de Control y, por tanto, no ejercieron función de administradores de la entidad.



El fiscal entiende que los hechos son constitutivos de un delito de administración desleal y de apropiación indebida, pero no se les puede atribuir a estos cuatro directivos, que gozaron de una tarjeta para gastos de representación a la que sí dieron un uso adecuado además de otra para uso personal como complemento a su retribución.



Sin embargo, las fuentes consultadas no excluyen que estos directivos puedan ser considerados como partícipes a título lucrativo, algo que se tendrá que determinar cuando la investigación esté más avanzada. El que fuera director de la Fundación Caja Madrid pidió el archivo libre de las actuaciones el pasado 27 de marzo en un escrito en el que alegaba precisamente que él no había sido administrador de la entidad y, por tanto, "no tenía capacidad de decisión".