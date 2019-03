Antena 3 Noticias accede a los movimientos realizados en cada una de las tarjetas negras de Caja Madrid

Es el retrato en cifras del escándalo. Los gastos uno por uno de cada exconsejero y directivo que utilizó su 'tarjeta black'. El desglose, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, deja pocas dudas sobre el carácter personal de muchos de esos cargos.

Hay ejemplos como el de Sánchez Barcoj, la mano derecha de Blesa y el que más gastó, que hacía todo tipo de pagos como hoteles de lujo, gastos de farmacia o anticipos en ventanilla, así durante años hasta llegar al casi medio millón, la mayor cantidad.

Otro de los que más usó la tarjeta opaca fue José Antonio Moral Santín, de Izquierda Unida. Gastaba en restaurantes, hoteles y en muchas ocasiones en retirada de efectivo, en total 456.000 euros.

Miguel Blesa, que pagaba también hoteles, gasolina o compras en grandes superficies, llegó hasta 436.000. Y Rodrigo Rato, que ya ha devuelto el dinero, tiene cargos en bebida, menaje del hogar, clubs deportivos, entradas a espectáculos o joyerías hasta más de 50.000.

La trama de las tarjetas opacas habría sido diseñada como un puzzle del que sólo la cúpula conocía todas las piezas: a qué cuentas se cargaban los gastos, cómo se controlaban los recibos o los movimientos de cada titular.

Sin disimulo vuelve a aparecer el término 'tarjeta black' como algo habitual en un correo al que ha tenido acceso Antena 3 del secretario del Consejo, Enrique de la Torre, a Miguel Blesa. Hacienda detectó en algunos ejercicios que no todas las cifras encajaban. Localizó gastos que no correspondían a los de representación en las tarjetas personales y sancionó a la entidad pero no detectó la magnitud del engaño.

Quince personas han dimitido hasta el momento. Este viernes, UGT ha suspendido de militancia a su exresponsable en Madrid, José Ricardo Martínez Castro, que devolverá el dinero el próximo lunes. Gastó un total de 44.154 euros, de los que casi 21.000 fueron en compras en una conocida cadena de grandes almacenes y alimentación.