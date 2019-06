Ana Botín advierte a los partidos de que es el momento de tomar decisiones para poder avanzar

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, da por hecho que habrá un Gobierno en España con "razonable estabilidad" pero advierte a los políticos de que hay que tomar decisiones y avanzar de manera decisiva en las reformas, con la de la educación como prioridad.

A mediados de abril y a dos semanas de las elecciones generales, Botín vaticinó que serían necesarios acuerdos entre los distintos partidos para gobernar, al tiempo que pidió a los políticos "huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista".

Ahora, durante su discurso en la XIX junta general de accionistas de Universia, que ella misma preside, Botín ha añadido que "la voluntad de consenso no puede ser razón para la parálisis y la inacción" en un momento en el que hay que actuar. "Si no pasamos a la acción nos quedaremos atrás y no vamos a conseguir los objetivos de crecimiento sostenible e inclusivo", ha subrayado.

En su opinión, "todo apunta" a que habrá un Gobierno en España con razonable estabilidad para poder adoptar políticas de futuro y promover las reformas que el país necesita, entre ellas la de la educación.

"Necesitamos un marco más abierto, que permita gestionar de manera más ágil, con mayor capacidad de hacer y convertir en realidad la vocación de la universidad; más autonomía, con más rendición de cuentas, para poder asumir mayores responsabilidades y más compromisos", ha explicado en la XIX junta general de accionistas de Universia.

