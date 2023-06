Aluvión de excusas para no ir a la mesa electoral: "Vengo a renunciar por mi estado de salud"

Es como una lotería, te toca o no te toca. Suplentes, presidentes, vocales, todos miembros de una mesa. Casi 550.000 españoles elegidos por sorteo serán los agraciados. Lo comprobamos en Zamora. El pleno se celebró ayer a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento y las 12 y media ya estaban recibiendo la primera llamada en la Junta Electoral de una persona que quería presentar alegaciones y eso que todavía no se había abierto el plazo. Durante toda la mañana han recibido numerosas llamadas pidiendo información y atención presencial. Nos dicen que nunca antes el primer día de presentación de alegaciones había venido tanta gente.

Los primeros 'agraciados' del sorteo electoral

A Adrián le ha tocado. Se enteró ayer, pero lo curioso es que él está censado en Ávila y le han llamado para una mesa en Zamora. "No puedo hacer 160 kilómetros para estar en una mesa y luego volver y hacer otros 160 kilómetros", asegura. Inmediatamente, viaje relámpago, permiso en el trabajo y se ha plantado en la capital zamorana: "me están mareando".

Dionisio es otro de los 'agraciados'. Se ha ido al médico, hoy mismo, y ha conseguido el certificado que le exime de estar en la mesa. "Vengo a renunciar por mi estado de salud". Dice que no está capacitado para estar en una mesa electoral porque "se me olvidan mucho las cosas y no estoy por la labor".

¿Vale cualquier excusa?

Los sorteos acaban de empezar, después llegarán las notificaciones a los domicilios y luego en un plazo de siete días se pueden enviar la objeciones a la Junta Electoral de zona. La decisión está en sus manos, si consideran la causa justificada o no. Y ojo, porque en el supuesto de que la persona designada no se presente, sin causa justificada, cometerá un delito sancionado con penas de prisión que van de 3 meses a 1 año. Será justificado para las personas de entre 65 y 70 años, las que estén de baja médica o las embarazadas de más de 6 meses de gestación.