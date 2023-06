El alto precio de los alquileres obliga a vivir en autocaravanas

Las autocaravanas proliferan y comienzan a formar parte del nuevo paisaje urbano en algunas grandes capitales españolas. El alto precio de los alquileres es una de las principales razones por las que mucha gente se ve obligada a vivir sobre ruedas. En los últimos meses, nuevos perfiles se incorporan a esta forma de vida. Profesionales liberales que ven una opción más económica y con la que todas sus necesidades están cubiertas.

Iñaki tiene 39 años, trabaja en una multinacional del sector tecnológico en Madrid, pero los números no le cuadraban y no podía dejar medio sueldo en un alquiler. Por eso, de lunes a viernes, vive en una autocaravana a pocos metros de su oficina. "Tengo todo lo que necesito para poder vivir y trabajar. Estoy cómodo y tras consultar precios de alquileres, he decidido esta opción", afirma.

Pilotos de aviación, policías, ingenieros o informáticos

Andrés es comandante de vuelo de una conocida compañía aérea española. Este asturiano tiene su base de operaciones en Madrid, donde no pasa más de ocho días la ms. Después de mucho buscar, no ha encontrado una vivienda de alquiler a un precio razonable y ha decidido aprovechar su roulotte como vivienda. "Con esta opción no estás atado a las condiciones de un casero, no tienes que firmar ningún contrato y, sobre todo, no estoy dispuesto a que se vaya casi la mitad de mi sueldo en una casa", explica.

Los caseros piden lo que les apetece porque alguien lo pagará

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores del sector audiovisual y del cine, bomberos, ingenieros, economistas o informáticos son otros sectores que se han inclinado ya hacia esta nueva modalidad al no poder hacer frente a los altos precios del alquiler.

Cambio de vida

Francesco es un italiano de 37 años que desde hace siete meses vive en una autocaravana. Tuvo que abandonar su casa tras una ruptura sentimental y tras pasar por la vivienda de algunos amigos, este ingeniero industrial del sector de las energéticas ha decidido vivir en su furgoneta. Los altos precios de los alquileres y la dificultad de encontrar una casa en buenas condiciones y a un precio razonable están haciendo que poco a poco aumenten los barrios de autocaravanas en algunas ciudades españolas y que estos vehículos pertenezcan a nuevos perfiles de trabajadores que se ven obligados a vivir en ellas.