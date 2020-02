Alquilan su piso como apartamento turístico ilegal y ahora el ayuntamiento le pide que pague las multas

Carlos Sotomayor compró un piso en la zona de El Born en Barcelona hace 20 años, tras alquilarlo durante varios años el apartamento volvió a quedarse vacío. Por ello, dejó en manos de una inmobiliaria buscar a un nuevo inquilino. Se lo presentaron como el candidato perfecto pero no sabía que todas las nóminas estaban falsificadas.

El piso de 80 metros cuadrados, dos habitaciones y dos cuartos de baños se sitúa cerca del Barrio Gótico, una zona muy turística de Barcelona. Carlos no quiso convertirlo en piso turístico por respeto a sus vecinos y porque tampoco comparte la idea de este tipo de negocio. Sin embargo, cuál fue su sorpresa cuando a los cuatro días de alquilar el apartamento, sus vecinos le avisaron de que en el edificio había mucho tránsito de turistas y que habían visto el piso anunciado en un web de pisos turísticos. Tras presentar varias denuncias en el ayuntamiento de Barcelona y no obtener respuesta, decide cambiar la cerradura de la casa. Pero no sirvió de nada porque a los pocos días, los vecinos escucharon una radial y vieron cómo se cambiaba la puerta.

Todo empeoró para Carlos cuando a principios del mes de noviembre del año pasado recibió una carta en la que le pedían que regularizase el piso turístico a la vez que le amenazaban con una multa de hasta 10.000 euros. Por lo que, finalmente, ha decidido pagar una puerta metálica de 500 euros y de cien kilos de peso para que los 'okupas' no vuelvan a entrar.

Esta situación, cuenta Sotomayor, le ha generado ansiedad, nervios y mucha impotencia. Defiende que se siente timado porque además de tener que afrontar una situación administrativa compleja que él no ha generado, los inquilinos del piso nunca le pagaron. A pesar de haber instalado la puerta, su piso continúa anunciado. Es más, el piso está alquilado para este mismo viernes. Por todo ello, Carlos ha creado una plataforma llamada "propietariosafectados.com" con la que busca encontrar a gente que se encuentre en su misma situación y, así, poder hacer presión.