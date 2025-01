El alcalde de Algemesí (PP), sobre las ayudas por la DANA que no salen al caerse ómnibus: "No era momento de colar otras medidas"

Tras no salir adelante en el Congreso de los Diputados el decreto ómnibus, decaen varias medidas como ayudas para los afectados por la DANA. También cae la revalorización de las pensiones o el descuento en los transportes. Partido Popular, Vox y Junts per Cat votaron en contra. Este viernes, el alcalde de Algemesí (Valencia), José Javier Sanchís, ha atendido a Antena 3 Noticias para abordar el tema.

El alcalde popular que él en el primer pleno tras la DANA llevó medidas que "beneficiaban a mis vecinos, modificaciones de crédito, rebajas de tasas, de impuestos... Exclusivamente por la DANA. Y tengo una mayoría en el pleno. Y aun así conseguimos que toda la corporación votase a favor porque eran medidas lógicas y que atendían esa situación en este momento". Insiste en que "en un momento así, de una catástrofe inigualable, no era momento de colar otras medidas", denuncia en alusión al decreto ómnibus que contemplaba varias medidas además de ayudas por la catástrofe en Valencia.

"Temas que no venían a cuento"

Denuncia que el Gobierno le "echa la culpa" al PP "de que muchas no han salido adelante por colar en ese decreto temas que no venían a cuento". "Porque la ocupación es un problema. Al final, cuando a un vecino le ocupan su piso, al despacho al que viene es al de los alcaldes. No al de Pedro Sánchez. Quiero que vengan las ayudas de la DANA, pero también quiero que se regule el tema de la ocupación. No nos utilicen más a los valencianos para que el Gobierno de España le eche las culpas al autonómico y haga política para garantizar su estabilidad. No somos la moneda de cambio del Gobierno. El que tiene la responsabilidad de sacar las medidas adelante somos los que gobernamos", señala el alcalde.

"La responsabilidad de que en el Congreso se aprueben los temas es de Pedro Sánchez y de su Gobierno. Las explicaciones se las tiene que pedir a sus socios. Las pensiones no van a subir porque has querido colar temas que evidentemente confrontan con nuestra ideología y sabes que no te lo vamos a votar", apostillaba Sanchís.

El decreto ómnibus recogía la ampliación de los préstamos a los afectados por la DANA e incrementaba las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre. Asimismo, permitía que el Gobierno de la Comunidad Valenciana pudiera "formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo" de forma excepcional con el fin de ejecutar los planes de reconstrucción necesarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com