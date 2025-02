¿Te agacharías para coger una moneda de 1 ó 2 céntimos? Este es su futuro tras la decisión de Trump con los centavos

'La pela es la pela'. Sabemos que "nadie da duros a 4 pesetas" y que cada céntimo cuesta, pero si cuesta más de lo que vale, entonces tenemos un problema. Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca con la chequera llena y cada día nos sorprende con un nuevo anuncio. Uno de los últimos es la orden que ha dado al Tesoro de dejar de acuñar monedas de un centavo de dólar.

En su perfil de la red social Truth Social, el presidente de los EE.UU. escribió: "Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado centavos que literalmente nos cuestan más de dos centavos. ¡Es un despilfarro!".

La Casa de la Moneda de Estados Unidos publicó el pasado mes de septiembre los beneficios reportados por la acuñación de dicha moneda. Reportó pérdidas de 85,3 millones de dólares, 83 millones de euros, con un coste por unidad de 0,0369 dólares, más del triple de su valor.

Tampoco es rentable la moneda de 5 centavos en EE. UU., ya que la producción de cada unidad costó 0,1378 dólares, casi el triple que su valor facial.

Y aunque Trump nos tiene acostumbrados a excentricidades, lo cierto es que esta medida, perfectamente, se podría trasladar a España. ¿Estaríamos de acuerdo en eliminar las monedas de un céntimo, de dos céntimos o de 5 céntimos? No es un debate nuevo y la Comisión Europea lleva observando las opiniones de los ciudadanos comunitarios muchos años.

Preguntamos por este tema a Javier Niederleytner, agente financiero y profesor de IEB, y nos confirma que efectivamente esa medida también sería "probable" en Europa. "Es un tema que está sobre la mesa desde el año 2023, lo que pasa es que por falta de acuerdo entre todos los miembros de la UE no se ha puesto en marcha. Pero yo creo que si Trump toma esa medida, Europa le seguirá".

Niederleytner apunta que "al final depende del BCE, que es quien lleva toda la política monetaria de la UE. Lo que pasa es que el BCE lo componen distintos miembros, cada uno con su peso, y si varios países se oponen puede pasar como en 2023, que la decisión se pospone hasta hoy".

Al igual que ocurre con los centavos en Estados Unidos estas monedas de céntimos son más caras de producir que lo que valen. "El coste de las monedas de 1 y 2 céntimos es de 1.5 céntimos, con lo cual, efectivamente, también es más caro producir esa moneda que el propio valor facial".

Del barómetro publicado por la CE el pasado mes de diciembre se extraen las siguientes conclusiones. El 71% de los encuestados consideran la moneda común algo positivo para su país. Además, indica que el 61% están a favor de abolir las monedas de 1 y 2 céntimos de euro y aplicar el redondeo obligatorio al alza y a la baja del importe final de la compra.

La Comisión Europea en 2018 explicaba que las monedas de 1 y 2 céntimos "se necesitan para las compras de bienes o servicios cuyo coste total no termina en 0 ó 5 céntimos" suelen ser para compras relativamente pequeñas. Por lo general, los consumidores reciben más monedas de 1 y 2 céntimos de las que gastan.

¿Qué es el redondeo y cómo se calcula?

Precisamente en dicho informe explicaba en qué consiste ese redondeo que vuelve a apuntarse en el barómetro de diciembre de 2024.

Si se eliminasen dichas monedas, "una posibilidad es redondear, al alza o a la baja, a los cinco céntimos más próximos al efectuar un pago al contado. Los importes finales de compras que terminan en 1, 2, 6, o 7 céntimos de euro se redondean hacia abajo, mientras que los importes que terminan en 3, 4, 8 o 9 céntimos de euro se redondean hacia arriba. Por ejemplo, para un importe final de compra de 3,58 € o 3,62 € se debe pagar 3,60 € en efectivo, mientras que para un importe de 3,63 € o 3,67 €, habrá que pagar 3,65 €. Este redondeo implica pérdidas o ganancias de dos céntimos como máximo, que con el tiempo tenderán a equilibrarse".

Finlandia, Países Bajos e Italia han dejado de acuñar estas monedas. En los dos primeros países para los pagos en efectivo es obligatorio el redondeo. Bélgica e Irlanda introdujeron una ley del redondeo voluntario.

Pros y contras de las monedas de 1 y 2 céntimos

Entre los miedos que pueden derivarse de esta práctica está, cómo no, que el redondeo suponga un redondeo al alza y una pérdida de poder adquisitivo para los consumidores. Sin embargo, Javier Niederleytner defiende que esto no será así, ya que "de hecho no existen precios que acaben en 1 ó en 2. Yo creo que un poco por costumbre, sí que se utiliza el terminado en 5, pero el 1 y el 2 están prácticamente en extinción y lo único que generan son movimientos que no van a tener ningún efecto en los precios".

Recapitulando entonces la lista de pros y contras para tomar una decisión, nos encontramos que "el principal contra es que es una moneda que no sirve para nada, que tiene un coste de producción importante, que detrae recursos y que lo único que hace es llenarnos los bolsillos de más calderilla porque a veces algunos cambios llevan aparejado ese guarismo acabado en 1 o en 2. Yo no creo que tenga ningún favor, que diga que es conveniente mantener estas monedas, con lo cual para mí hay que eliminarlas porque no tienen ningún aspecto positivo" sostiene el profesor.

