La advertencia de Trabajo a la patronal sobre el aumento del SMI: "La subida será más ambiciosa si no firma"

Advertencia desde el Ministerio de Trabajo a la CEOE en referencia a la subida del 4% del SMI que está sobre la mesa: si no pactan la subida será "más ambiciosa". Desde la cartera que dirige Yolanda Díaz se busca un acuerdo a tres y defienden que la propuesta que ellos llevan a la reunión es "lo suficientemente equilibrada" al quedarse en el medio del 3% que plantea la patronal y el 5% de los sindicatos.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se fija como objetivo que en el acuerdo que se consiga "estén todos" y para ellos está dispuesto a hacer "todo lo posible para que hoy los agentes sociales nos den el sí, (...) explorando todas las vías".

En caso de que no se logre el pacto desde el Gobierno se avisa a la patronal: "Si no alcanzamos un acuerdo entorno al 4%, si la patronal no se aviene a suscribir un acuerdo (...), el Gobierno se desvincula de la cifra e intentará acordar con sindicatos una subida del SMI que ya no estará en el 4%" y reitera: "la subida será más ambiciosa si la patronal no suscribe el acuerdo".

Además del porcentaje de subida, otro de los escollos para firmar el acuerdo es que por parte de la CEOE era la petición de revisión de los contratos públicos, para reflejar esa subida de costes vinculados al SMI.

Recuerdan que desde 2019 el SMI se ha incrementado casi un 50% por lo que ha señalado que las empresas deberían haber tenido en cuenta este posible incremento de costes en las licitaciones de los contratos; no obstante, ha asegurado haber trasladado esta petición al Ministerio de Hacienda, el departamento competente.