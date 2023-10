La UE acuerda reformar el mercado eléctrico para apostar por las renovables y reducir los precios de la luz

La reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea, que tiene como objetivo fomentar la generación de energía renovable y garantizar la estabilidad de los precios a través de contratos mayoristas a largo plazo, se enfrenta a un importante obstáculo en su camino hacia la aprobación.

Bajo la presidencia de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se celebra el primer Consejo de Ministros de Energía, en el cual se aborda una cuestión de máxima prioridad para la Presidencia española de la UE. Hasta el momento, no se ha logrado encontrar una solución que satisfaga a Francia y Alemania, los dos países que obstaculizan el acuerdo entre los Veintisiete.

En un contexto en el que la preocupación por el cambio climático y la degradación medioambiental ha adquirido una dimensión global, la comunidad europea reconoce que esta no es únicamente una responsabilidad legal y moral, sino también una oportunidad sin precedentes.

"Queremos salir de aquí hoy con un acuerdo, es el mensaje más importante", afirmó antes del inicio del Consejo de Energía. "Soy optimista, creo que todo el mundo entiende que tenemos que llegar a un acuerdo que no genere desequilibrios, que queremos reglas comunes en el mercado eléctrico", añadió. La dificultad radica en que Alemania y Francia tienen sistemas energéticos y sensibilidades diferentes, lo que complica la configuración del mercado. No obstante, se busca alcanzar un consenso que no deje a ningún país como perdedor.

¿Cuáles son los objetivos de la Presidencia española?

La Presidencia española se encuentra en la misión de establecer reglas comunes para todos los Estados miembros que aseguren la competitividad de los precios para los consumidores, refuercen la seguridad en el suministro eléctrico y promuevan la expansión de fuentes de energía renovable y tecnologías que aumenten la flexibilidad del sistema eléctrico, tanto en términos de almacenamiento como en la gestión de la demanda.

Asimismo, la Presidencia española está impulsando un conjunto de propuestas legislativas relacionadas con la energía incluidas en el programa Fit for 55. Estas propuestas abarcan el estímulo de la energía de fuentes renovables, mejoras en la eficiencia energética en edificios, cuestiones fiscales relacionadas con la energía, y promoción de la movilidad sostenible y el transporte.

La reforma eléctrica se convirtió en la responsabilidad de Teresa Ribera en julio, cuando asumió la presidencia del Consejo de Energía. A pesar de la posibilidad de convocar una reunión extraordinaria antes de la actual, no se logró un acuerdo antes de la fecha programada. Esto significa que los ministros se reúnen sin un consenso sobre una reforma que se considera fundamental para evitar crisis de precios eléctricos como la experimentada el año pasado. La urgencia de alcanzar un acuerdo se incrementa a medida que se acercan las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024.