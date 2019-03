Este jueves se acaba el plazo para que los clientes aporten una copia del DNI a su banco

NO SE BLOQUEARÁN CUENTAS HASTA EL 11 DE MAYO

Este jueves es el último día para que los clientes entreguen una copia de su DNI a su banco y eviten así que sus cuentas queden bloqueadas. No obstante, según la ley, son las entidades las que tienen que contactar con el cliente, y no al revés, así que si alguien no ha sabido de su banco, en principio, puede estar tranquilo, ya que la entidad tendrá en su poder todos los datos que necesita.