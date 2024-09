¡No abras esta carta! La alerta de la Seguridad Social de una nueva estafa a jubilados

La Seguridad Social avisa de que no son ellos quienes están enviado cartas a las personas jubiladas por un supuesto cambio de datos bancarios. Y avisan: "los malos, quieren robarte tu dinero". Además, aconsejan ignorar la carta si se recibe y no dar los datos bancarios que solicitan.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) quiere dejar claro que el organismo nunca va a pedir datos sensibles. Además, se muestran a favor de colaborar si alguna persona recibe una carta, correo electrónico o SMS sospechoso: "Si dudas, dínoslo y te ayudamos". Así quieren evitar que, en este caso, los jubilados sean estafados por quienes le piden dinero por un cambio de datos bancarios.

"¿Hemos sufrido un ataque y hemos perdido tus datos, pero no tu dirección ni tu nombre? ¿Sólo hemos perdido tu cuenta bancaria? ¿La carta es de la TGSS pero la firma el INSS? Desconfía siempre. Si dudas, dínoslo y te ayudamos", agrega.

"No, nosotros no te hemos enviado esta carta. Si la recibes, no hagas caso. Los malos, quieren robarte tu dinero. ¡Comparte por favor!", avisan en la red social 'X'.

¿Qué pide la carta en la que se hacen pasar por la Seguridad Social?

La carta que están enviando con el fin de conseguir tu cuenta bancaria para robar tu dinero incluye el logo de la Tesorería General de la Seguridad Social y la supuesta firma de la Directora General del INSS. En ella piden los datos bancarios porque se "perdieron" tras un ataque informático sufrido.

"Desde la seguridad social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad social muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido".

Desde la Seguridad Social quieren dejar claro que ellos no piden ese tipo de información. Además, por ejemplo, se alude a una ley pero no se indica el nombre ni el número del decreto o ley aprobada para poder consultarla.

Otro aspecto es que la primera vez que escriben 'seguridad social' lo hacen todo en minúscula y la segunda vez escriben la primera 's' en mayúscula (Seguridad social).

"Ante todo va haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones por lo que es necesario que nos adjunte la siguiente documentación, si es tan amable", continúa la carta, con algunos errores gramaticales y de sintaxis.

A continuación se pide fotocopia del DNI o NIE por ambas caras, una foto del extracto bancario de la cuenta en la que sea titular y la cantidad que cobró el pasado mes. También aseguran que habrá un aumento de la jubilación de "75€ a 150€ dependiendo el caso". Y ofrecen un correo electrónico para enviar la documentación.

