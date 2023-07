El 30% de los vehículos circula sin ITV a pesar de que evita 11.000 accidentes al año

El 35% de los vehículos que circulan por carretera, se abstienen de pasar la ITV. En concreto, 3 de cada 10 no tienen la inspección al día. Y según los expertos, hay tres motivos principales por los que la gente, no acude a pasar este control.

Por qué la gente no pasa la ITV

El olvido es una de las principales causas por las que no pasamos esta inspección. Por ello, hay muchas ITV que ya te llaman para recordarlo. Si no, un recordatorio en el móvil también es buena opción. A la vez, hay mucha gente que no acude a la ITV porque ya sabe que no van a pasar. Y la última razón que explican los expertos es porque hay mucha gente que no usa el coche en su día a día, y creen que no importa.

En concreto, en España hay 4 millones de vehículos que cuando han ido a pasar la ITV, no la han pasado. Y de estos 4 millones, la mitad siguen circulando sin permiso.

Los expertos aseguran que una de las razones por las que hay 9 millones de vehículos circulando sin la inspección al día también puede deberse a lo barato que es no cumplirlo. Si no llevas a revisión tu coche, la sanción es de unos 200 euros, que se reduce a la mitad por pago adelantado.

Pasar este trámite evita 11.000 accidentes, 11.000 heridos y 170 muertes, según un estudio de la Universidad Carlos II de Madrid a instancias de AECA-ITV. Y la DGT advierte de que el 7% de los turismos entre 5 y 9 años no tenían pasada la ITV, y el 15% de los turismos con más de 15 años tampoco.

Las furgonetas y los camiones son los principales vehículos que más problemas tienen y los neumáticos y las luces, el motivo principal para no pasar la inspección.