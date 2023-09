Hasta 100 mil euros de pérdidas: las consecuencias económicas que deja la DANA

Un año más muchas zonas de España se han visto agitadas por el paso de la DANA, que ha provocado graves inundaciones, desprendimientos e incluso desapariciones. El sector de la agricultura y la ganadería también es una de las principales víctimas con las que se ha cebado ya que, después de las inundaciones, vienen todos los problemas.

José es un agricultor de la Puebla de Montalbán, un pueblo de Toledo, y ha sufrido en primera persona las consecuencias de las inundaciones. Tras el paso de la DANA con una mayor agresividad por la zona de Castilla la Mancha, donde cayeron hasta 90 litros por metro cuadrado, sus cultivos de tomates han quedado completamente arrasados. “Se pudrirán y empezarán a salir mosquitos y hongos. Al final son tomates llenos de agua que empezarán a agrietarse y que no se podrán recoger”, explica José mientras muestra lo poco que queda en su cosecha.

Explica que el problema ya no viene únicamente de las frutas y verduras que se tiran a causa de las inundaciones, si no de la imposibilidad de entrar a la parcela de los cultivos a causa del agua estancada. “Mira la bota, aquí no metes un tractor”, muestra. Pero, lo peor de todo, es la pérdida económica que este contratiempo supone para el bolsillo de José. “Tengo hasta 100.000 euros de pérdidas”, afirma. No tan desafortunado se siente otro agricultor de esta localidad que, frente a su parcela llena de olivos, explica que la acumulación de agua provocada por las lluvias le vendrán bien a sus oliveras.

“La próxima temporada la aceituna saldrá más gorda”, declara. La Puebla de Montalbán ha sido una de las localidades donde las fuertes lluvias han arrasado con todo a su paso y donde el río subió su nivel llegando a alcanzar los seis metros de altura. Se trata de otro contratiempo meteorológico que dejan una numerosa cuantía de pérdidas.