Vuelve Mike Tyson: la leyenda del cuadrilátero se enfrenta a Jake Paul, el nuevo showman del ring

Este viernes por la noche, la localidad texana de Arlington será el escenario de una de las peleas más esperadas del año, no tanto por el nivel deportivo, sino por el choque de personalidades y el insólito enfrentamiento de generaciones: Mike Tyson, excampeón mundial y leyenda viva del boxeo, regresa al cuadrilátero para enfrentarse a Jake Paul, el controvertido youtuber reconvertido en boxeador. Con 58 años, Tyson ha salido de su retiro para esta pelea que muchos llaman 'circo' y que otros consideran una oportunidad única para ver el genio y la garra del 'Iron Mike' en acción.

Las redes sociales, en el centro del ring

Tyson ha querido pelear la previa en el terreno de su contrincante y ha usado sus redes sociales para publicar, día a día, su preparación para el combate.Las imágenes de sus entrenamientos se han hecho virales en todo el mundo porque, a pesar de su edad, mantiene una pegada y una agilidad sólo propias del hombre al que Muhammad Alinombró sucesor.

Jake Paul, de 27 años, parece estar disfrutando cada segundo de la promoción, publicando casi cada día vídeos creados con inteligencia artificial en los que, por ejemplo, sale besándose con Tyson. "Voy a demostrar que los viejos dinosaurios como Tyson no tienen lugar en el cuadrilátero de hoy. Este viernes, voy a hacer lo que muchos pensaban imposible: noquear a la leyenda".

Paul, conocido por sus tácticas provocadoras, no ha perdido oportunidad para retar a Tyson: "Mike ya no tiene la chispa, ya no es ese monstruo. Solo es un nombre", declaró, asegurando que la pelea no será un enfrentamiento, sino una lección para el boxeador veterano.

"Mamá, no temas, he nacido para esto"

En el entrenamiento abierto a la prensa que ha tenido lugar este miércoles, Jake Paul ha aparecido con una peluca que representaba a un gallo. De esa guisa ha mostrado algunos golpes, pero el verdadero show estaba entre el público. Allí estaba su madre, a la que ha dirigido estas palabras: "Mamá, te prometo que he nacido para esto.

"Voy a noquear a Mike Tyson este viernes"

Dios me ha destinado para esto. El universo me ha elegido. Yo, Jake Joseph Paul, noquearé a Mike Tyson el viernes, 15 de noviembre. Está escrito en los pu*** libros de historia".

Tyson, más calmado que nunca

Por su parte, Tyson ha respondido con la calma y la contundencia de un campeón curtido en batallas reales. "Jake Paul es un niñato que no entiende lo que es el boxeo. No voy a darle clases; voy a demostrarle que el boxeo es algo serio". A pesar de su tono sosegado, Tyson dejó claro que su intención es "hacerle entender que esto no es un espectáculo de YouTube".

"Voy a enseñarle a Jake Paul que esto no es un espectáculo de Youtube"

En las últimas ruedas de prensa, Paul no ha dejado de lanzar desafíos, llegando a decir que "su generación es la que manda ahora". El youtuber también insistió en que "Tyson representa el pasado y yo soy el futuro". Los críticos del deporte, sin embargo, señalan que el combate de este viernes no es solo un choque de generaciones, sino de estilos de vida: el boxeo técnico y crudo de Tyson frente al show que caracteriza a Paul, que apareció vestido de Gladiator en su última pelea.

¿La clave de Tyson? Arrollar en los primeros asaltos

En su respuesta final a Paul, Tyson aseguró que, "cuando el viernes suene la campana, la única verdad la dirá el ring". De momento, solo queda esperar para ver si el excampeón, con su poderosa pegada intacta, logrará silenciar la boca de un Jake Paul ansioso por convertir el boxeo en espectáculo mediático. Lo cierto es que, pese a su edad, 'el terror del Garden'.

luce un boxeo que cualquier joven envidiaría. Sus posibilidades pasan por noquear a Paul en pocos asaltos. Todo lo que alargue el combate puede beneficiar a un Paul que debe mostrar la frescura de un físico de 27 años.

