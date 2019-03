El mundo del deporte felicita el día de Star Wars

El mundo del deporte ha querido conmemorar el día de Star Wars. Con el 'hashtag' '#MayThe4thBeWithYou', equipos de baloncesto y de fútbol han querido homenajear a la saga Star Wars, una de las más famosas de la historia.

El 4 de mayo se eligió como día de Star Wars debido al juego de palabras que se origina juntando '4 de mayo' (May the fourth en inglés) y 'fuerza' (force). Este juego de palabras da lugar al lema de la saga: "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe).