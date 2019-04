Un luchador se niega a pelear con dos chicas y pierde sus opciones de podio en una competición en EEUU

"NO ME SIENTO CÓMODO CON ELLO"

Tiene 18 años y es una promesa de la lucha grecorromana, pero veta a las mujeres. Así es Brendan Johnston, que renunció a una competición que podía ganar sólo por no querer competir contra una mujer: "No creo que sea apropiado hacerlo con una chica, es muy agresivo y no me siento cómodo con ello".